Alexandre Ramagem, o mocinho que virou bandido, ou vice-versa

ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

No caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, após a ação dos EUA (leia-se Donald Trump) não ficou parecendo que o bandido virou o mocinho?

A pergunta aí vem de Giovanni Siqueira, o Gió, morador do Campo Grande. E a resposta é óbvia, claro que sim. Mas imagine você que Trump já chegou a postar vídeo, nos EUA, se colocando como um Jesus Cristo, então ele se acha capaz de todos os milagres.

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Se você for comparar a trajetória de J. Cristo e a de Trump, vai ver que ele está muito mais para Satanás. Imagine você, ele chegou ao destempero de expulsar dos EUA o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que estava lá fazendo o trabalho dele, o de caçar criminosos.

E é justamente por isso que Lula deu a resposta, expulsando um policial norte-americano que trabalhava cá, como o brasileiro lá.

Na política – É claro que o episódio é mais um ingrediente para turbinar a campanha eleitoral deste ano no Brasil.

Lula e aliados tudo farão para associar as diabruras de Trump a Flávio Bolsonaro, o que, aliás, já vem desde os tempos do tarifaço, quando o norte-americano tentou pressionar o Brasil a libertar Jair Bolsonaro.

No caso do tarifaço, Trump aliviou porque entendeu uma lógica objetiva: perturbando a vida da economia brasileira, os EUA só tinham a perder, já que a balança comercial entre os dois países pende muito mais para o lado de lá.

Mas é precisamente isso, meu caro Gió, o bandido virou mocinho. E na política é assim mesmo, cada lado só tem santo.

E o atentado contra Joanina uniu políticos, todos contra

O suposto atendado contra a prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), operou um milagre: uniu políticos de todos os matizes, pedindo apuração rigorosa e se solidarizando com ela.

O deputado Marquinhos Viana (PV), que em 2022 foi o mais votado lá e hoje é apoiado pelo grupo do ex-prefeito Ricardinho, adversário de Joanina, defende que a polícia apure com rigor tudo o que houve, mas ressalva:

– Não vejo nenhuma possibilidade de motivação política. Não tem clima.

Ele conta que a prefeita Joanina é uma pessoa sofrida, cedo perdeu o marido, que morreu eletrocutado. E a irmã do ex-prefeito é casada com o irmão dela.

Hoje, Joanina apoia a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, que foi uma das primeiras a se manifestar contra a violência.

Chocolate na merenda

O deputado estadual Vítor Bonfim (PSB), que é candidato a federal, está sugerindo a Jerônimo que inclua na merenda escolar o chocolate, segundo ele, um ganho espetacular.

– Aumenta o sabor da degustação escolar e ajuda um produto que é principalmente baiano, o cacau.

E também ele a ganhar votos, é claro. Hoje, o time do cacau faz uma enorme gritaria nacional.

Avena lança livro sobre a era da sociedade em rede

Antigamente, a comunicação era um pra um, que vai do bate-papo até o telefone, até o um pra todos, um fala para todos lerem ou ouvirem. Agora é a era do todos pra todos, todo mundo fala com todo mundo – o que bem quer e entende, de qualquer ponto do planeta.

É esse o foco do livro ‘A Modernidade Caiu na Rede’, que o economista Armando Avena lança, hoje, na Varanda do Amado Restaurante (Salvador Shopping). Ele espera reunir a Bahia intelectual e a empresarial: “Será uma festa ecumênica”.

Avena já é autor de outros 11 livros, também ecumênicos, como ‘Mundo Empresarial: Lições e Reflexões’ e ‘Contos Suavemente Eróticos’.

REGISTROS

Caranguejo e guaiamum 1

A apreensão de 520 caranguejos e 1.050 guaiamuns no fim de semana, entre Valença e Ituberá, gerou grande expectativa entre os que passaram o feriadão no Baixo Sul. A questão era nos restaurantes. Faltou? Caranguejo, não, o catado tinha em estoque. E guaiamum já é proibido.

Caranguejo e guaiamum 2

O defeso do caranguejo, que quase nunca é obedecido, começou quinta passada. Já o guaiamum há tempos é proibida a captura, mas também quase ninguém obedece.

Gospel e cerveja

Apoiadora do Bahia Gospel Festival, realizado sábado em Alagoinhas, a deputada Ludmilla Fiscina (PSD) também é autora do projeto que transforma Alagoinhas na Capital da Cerveja. O caso rendeu nas redes. Dizem que ela está abrindo as portas do céu com uma cervejinha do lado.

Redução zero

A Acelen anunciou que reduziu os preços do diesel e da gasolina na quinta passada, mas até agora nos postos não caiu nem um centavo. Um caminhoneiro habituado a trafegar entre Salvador e Feira de Santana diz que é sempre assim, quando a guerra no Irã pipocou, subiu logo, mas a recíproca não é verdadeira.