Ufba está em clima eleitoral com João Carlos e Penildon no duelo

Reitores da UFBA e UEFS, universidades públicas foram homenageados durante sessão especial na Assembleia - Foto: Juliana Andrade Ascom ALBA | Agência ALBA

Até pensou-se que na sessão especial da Alba ontem para celebrar os 80 anos da Universidade Federal da Bahia lá estivessem os principais candidatos, o ex-reitor João Carlos Salles e o vice-reitor Penildon Silva Filho, mas na hora H, João foi, Penildon, não.

Nem por isso o clima eleitoral ficou de fora. O pessoal da Apub, o sindicato dos professores das instituições federais de ensino superior da Bahia, se queixou que no início da semana o Conselho Universitário decidiu que a eleição, prevista para os dias 20 e 21 de maio, será presencial.

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Ou seja, nada de voto remoto. Com isso ficam fora 1.500 alunos que fazem cursos à distância e também professores e funcionários que estão afastados por problemas de saúde, por exemplo.

Clima ameno – Mas, apesar disso, o clima na Alba foi ameno. João Carlos, que foi reitor por dois mandatos, entre agosto de 2014 e setembro de 2022, foi abordado sobre a diferença entre a outra campanha e a atual:

– Elas têm algo em comum, ambas são boas.

No tempo dele, o vice-reitor era Paulo Miguez, o atual reitor, que o apoia, embora diga que não pode declarar publicamente o voto.

Mas, os aliados de Penildon não perdoam, nem João Carlos e nem Miguez. Dizem que no mix de opções institucionais o Brasil disponibiliza algo em torno de R$ 5 bilhões para projetos de inovação e a Ufba nada pega, por falta de projetos.

Lá, como em qualquer lugar, todo lado se diz santo e joga as diabruras para o outro.

Luciano Araújo lança a sorte no Avante, após se dar bem no SD

Eleito em 2022 pelo pequeno Solidariedade, o SD, com 28.412 votos, na frente apenas de Pancadinha, do mesmo partido, que teve 27.338, o deputado Luciano Araújo faz uma nova aposta este ano, ingressou no Avante.

O colega Pancadinha foi para o PDT, enquanto ele optou pelo Avante. E o SD ficou como na história?

– A direção nacional assumiu a presidência aqui na Bahia. Eu saí justamente porque na federação formada com o PRD, o PRD não cumpriu os acordos que fizemos para a montagem da chapa. Alguns migraram para o PDT e poderíamos ser prejudicados por não atingir o coeficiente mínimo de votos.

Esse foi um cuidado que os deputados tomaram na janela. Em 2022, 33 candidatos tiveram mais votos que Luciano e perderam. O desafio agora é mudar de legenda ampliando a votação.

Joana D’Arck lança na Bienal

A jornalista Joana D’Arck lança hoje (17h) no Stúdio Palma da Bienal do Livro o seu terceiro livro, Feito Íntimo. Ela, que nos dois anteriores, Entrelinhas e Afetos e Vida que Segue, optou pelas crônicas, agora vem com a poesia.

– É uma experiência nova em livro, mas pessoalmente sempre externei pensamentos em poesias.

Ou seja, além de muito boa na escrita jornalística e literária, agora tem a poetisa.

Larangeira, a estrela que veio da Princesa do Sertão

Feira de Santana, a Princesa do Sertão, está de luto. Perdeu esta semana Antonio José Larangeira, uma figura que imperou no jornalismo em mais de 50 dos seus 81 anos, tendo trabalhado no jornal A TARDE e na TV Subaé, deixando saudade.

Colegas lembram dele rindo. Contam que ele não gostava muito de pagar e, para driblar cobradores, costumava estacionar o carro bem longe dos locais de trabalho. E eis que, lá um dia, o cobrador chegou na sucursal de A TARDE, os jornalistas Edson Borges e Reginaldo Pereira entregaram: o carro não está, mas ele está. Foi lá e estava: mandou o cidadão passar lá no outro dia às 11h, o cidadão chegou 11h10.

– Eu falei 11h, você chega atrasado! Não vou pagar pra você aprender a ter responsabilidade!

REGISTROS

Uldurico é tucano

Publicamos, ontem aqui, que o ex-deputado Uldurico Júnior, todo enrascado com a PF por envolvimento com o crime organizado, é MDB. Na verdade, ele disputou a prefeitura de Teixeira de Freitas em 2024 pelo partido, mas mudou para o PSDB e pretendia, ao que se diz no extremo sul, se candidatar a deputado estadual.

Carajás em pauta

O massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em que 21 trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela PM durante marcha para Belém, completa 30 anos. O fato é lembrado hoje, em sessão especial na Alba (9h), por iniciativa da deputada Fátima Nunes (PT).

Copa Feminina

Um emissário da Fifa vai visitar Porto Seguro sexta da semana que vem. O município é cotado como um dos points que vai hospedar seleções na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Lá tem boa rede hoteleira e também aeroporto top.

Livro de Waldeck

Bahia - Urgências do presente é o novo livro que o ex-senador Waldeck Ornelas vai botar nas ruas. Será lançado quinta da semana que vem (19h30) na livraria Leitura do Salvador Shopping.