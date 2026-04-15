Alba: veja quem são os novos líderes indicados por PDT e Avante

Deputados estaduais Pancadinha, Soane Galvão e Luciano Araújo - Foto: Montagem | Divulgação/Alba

Em meio a mudanças partidárias de deputados na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), legendas como PDT e Avante se movimentam internamente na Casa para indicar os parlamentares para ocupar lideranças estratégicas.

As indicações foram publicadas na edição desta quarta-feira, 15, do Diário Oficial do Legislativo. Em um dos ofícios, o líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT), indicou Pancadinha (PDT) como vice-líder da maioria.

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Outra modificação nas composições de lideranças veio no Avante. Em outro ofício, o deputado Felipe Duarte indicou Soane Galvão para a liderança da sigla na Casa e Luciano Araújo como primeiro vice-líder.

Quem são os deputados citados

Eleito vereador do município de Itabuna para o período 2021-2025, Fabrício Pancadinha licenciou-se do cargo em 2023 para assumir o mandato de deputado estadual. Eleito deputado estadual pelo Solidariedade para o período 2023-2027, disputou as eleições à Prefeitura de Itabuna em 2024, perdendo a disputa para Augusto Castro (PSD).

Soane Galvão iniciou sua trajetória política em 1993 pelo Partido Social Democrático (PSD). Depois foi filiada ao Partido Social Cristão (PSC) e ingressou no PSB em 2022. No ano seguinte, chegou à Assembleia Legislativa, onde foi vice-líder do Bloco Parlamentar MDB/PSB/Patriota/Avante, além de suplente da Mesa Diretora (2025-2027).

Já Luciano Araújo foi suplente de deputado federal na Câmara dos Deputados, pelo Solidariedade, entre os anos de 2019 e 2023. Em 2023, foi eleito deputado estadual pelo Solidariedade 2023-2027. Na Alba, foi titular das Comissões de Saúde e Saneamento, e de Agricultura e Política Rural.

O que faz um vice-líder na Alba?

O vice-líder na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) atua como braço direito do líder de bancada, sendo essencial na articulação política e no andamento dos trabalhos. Eles substituem o líder em ausências, garantem o alinhamento de votos da bancada e representam o grupo no Colégio de Líderes.

Principais funções:

Substituição imediata: assume as demandas, eventos e reuniões do líder titular quando este está ausente ou impedido;

Articulação política: auxilia na condução das votações, garantindo que os parlamentares sigam o posicionamento oficial do governo ou da oposição em projetos de lei;

Representação estratégica: representa a bancada ou o bloco partidário junto ao Colégio de Líderes e à Mesa Diretora;

Gestão da bancada: ajuda a organizar a atuação conjunta dos deputados, fundamental para a base aliada ou oposição.

E o líder partidário?

O líder de partido político (ou líder de bancada) é um deputado estadual escolhido pelos seus pares para representar os interesses da sua legenda, federação ou bloco parlamentar no processo legislativo.

Principais atribuições: