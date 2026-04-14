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ECONOMIA

IPVA mais barato na Bahia: projeto da ALBA quer reduzir imposto

Proposta prevê novas alíquotas para veículos e tenta diminuir impacto do IPVA no início do ano

Iarla Queiroz
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Projeto apresentado na ALBA sugere redução do imposto
Projeto apresentado na ALBA sugere redução do imposto -

Uma mudança no valor do IPVA pode estar a caminho na Bahia e a proposta promete mexer diretamente no bolso dos motoristas. Um projeto apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) quer reduzir as alíquotas do imposto e diminuir o peso dessa cobrança no orçamento, principalmente no começo do ano.

O que pode mudar no IPVA

O projeto propõe alterações na Lei 6.348/91, que regulamenta o imposto no estado.

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A ideia é redefinir as alíquotas:

  • 2,5% para veículos movidos a diesel
  • 2% para veículosde outros combustíveis
  • 2% para veículos 100% elétricos com valor acima de R$ 300 mil

A proposta é de autoria do deputado Roberto Carlos (PV), que defende a medida como uma forma de reduzir custos para os motoristas baianos.

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Por que o imposto pode ficar mais barato?

O argumento central é o peso do IPVA no início do ano. “O IPVA é um encargo estadual e costuma ser uma das despesas mais pesadas”, afirmou o parlamentar.

Com a possível mudança, a expectativa é de um “alívio econômico significativo”, principalmente para quem possui veículos mais novos e de maior valor, que hoje enfrentam alíquotas mais altas.

Segundo o deputado, estados como Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina já adotaram reduções nas alíquotas do IPVA, seguindo uma linha de ajustes fiscais.

E as contas do estado?

A proposta também tenta afastar um possível impacto negativo nas finanças públicas.

De acordo com dados citados pelo parlamentar, a Bahia mantém equilíbrio fiscal, com a dívida consolidada em R$ 34,7 bilhões em 2025. “O Estado mantém o equilíbrio das contas públicas”, destacou.

A avaliação é de que há espaço para reduzir o imposto sem comprometer a arrecadação.

O que diz o autor do projeto?

Para o deputado Roberto Carlos, a medida pode ser adotada sem prejuízos à gestão fiscal.

“O Estado não só pode como deve adotar medidas para enxugar sua própria estrutura”, afirmou. Ele ainda defende que é possível equilibrar a redução de impostos com responsabilidade nas contas públicas.

O projeto segue em tramitação na ALBA e precisa passar pelas etapas legislativas antes de virar lei.

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Tags:

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