Sorveteria tradicional de Salvador anuncia fechamento após décadas

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Sorveteria Amaralina - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Nesta terça-feira, 14, a Sorveteria Amaralina anunciou que vai encerrar suas atividades após 38 anos de funcionamento na capital baiana.

Instalada desde 1988 na Rua Rio Grande do Sul, no bairro da Pituba, a sorveteria virou ponto de encontro de gerações e construiu uma relação afetiva com os soteropolitanos ao longo das décadas.

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Anúncio emociona nas redes sociais

A despedida foi feita por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do estabelecimento. No texto, a empresa reconhece a dificuldade de encerrar um ciclo tão longo e carregado de significado.

“Encerrar este ciclo após 38 anos de tradição não é fácil”, diz um trecho da mensagem, que também relembra momentos vividos no local — desde sorrisos de crianças até simples agradecimentos no balcão.

Apesar da repercussão, o motivo do fechamento não foi informado.

Mais que sorvete: um lugar de memórias

Ao longo do comunicado, a sorveteria reforça que o espaço ultrapassava a experiência de consumo. Era cenário de encontros, comemorações em família e tardes de domingo que ficaram na memória de muitos clientes.

Segundo a publicação, o compromisso com a qualidade e o carinho no atendimento ajudaram a construir uma trajetória marcada pelo afeto. A marca também destacou o desejo de ser lembrada como parte da história da cidade.

"Fomos palco de primeiros encontros, celebrações em família, tardes ensolaradas de domingo e memórias que atravessaram gerações de soteropolitanos", escreveram.

Clientes lamentam despedida



Nos comentários, não faltaram relatos emocionados. Frequentadores destacaram a importância do local em diferentes fases da vida, especialmente na infância.

Entre as mensagens, há quem relembre férias escolares marcadas por visitas ao espaço, além de elogios ao sabor dos produtos e à tradição construída ao longo dos anos.

"Minha infância quase toda ai. Sentirei saudades!", comentou um cliente.

Outros clientes também citaram memórias em família e momentos especiais vividos no local, reforçando o impacto da sorveteria na rotina da cidade — e o vazio que a despedida deve deixar.

"Ainda administrando essa idéia, mas sabemos que tudo tem seu propósito e a sorveteria Amaralina cumpriu o seu e muito mais. Sou suspeita, mas é inevitável não falar da qualidade,do sabor e da tradição desse lugar. Melhores memórias e histórias,dois episódios: um de quando estava grávida com desejo de tomar o maravilhoso sorvete de milho verde e minha amiga me levou até lá. E quando no meu de um dia estressante, fui saborear o brownie com sorvete. Triste mas Deus sabe de todas as coisas. Vai deixar muita saudades. Obrigada Sorveteria Amaralina, obrigada amiga", compartilhou outra cliente.

