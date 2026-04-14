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ECONOMIA

Grande rede de supermercados popular anuncia fechamento em massa

Rede do grupo Auchan encerra unidades na Espanha e coloca quase 200 empregos em risco

Iarla Queiroz
Por

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A rede Alcampo, ligada ao grupo Auchan, anunciou o encerramento de 16 unidades na Espanha, impactando diretamente 196 trabalhadores.

A decisão acendeu um alerta no varejo europeu e reforça um movimento mais amplo de mudança no modelo de negócios do setor.

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Reestruturação e cortes

O fechamento faz parte de um plano interno de reorganização, com foco em eficiência operacional. As lojas atingidas estão distribuídas por regiões como Madri, Castela e Leão, Galícia, Navarra e País Basco.

Segundo a empresa, os critérios envolvem sobreposição de unidades, baixo desempenho financeiro e necessidade de adaptação ao novo formato de operação.

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Impacto direto nas cidades

Nas grandes regiões urbanas, como Madri, o impacto tende a ser menor, já que existem outras lojas próximas e canais digitais mais consolidados.

Já em cidades menores, o cenário é diferente: o fechamento pode reduzir opções de compra e aumentar a dependência de deslocamentos maiores ou do comércio online.

Empregos em risco

Os 196 funcionários afetados estão concentrados justamente nas unidades que serão encerradas. Desde o anúncio, o tema passou a ser discutido com sindicatos, que tentam reduzir o número de demissões.

A empresa apresentou um pacote de medidas para amenizar os impactos e negociar alternativas para os trabalhadores.

O que está sendo negociado

Entre as propostas em discussão estão:

  • Indenização de 35 dias de salário por ano trabalhado (com limite de 20 meses)
  • Pagamento adicional que pode chegar a 3 mil euros
  • Possibilidade de transferência para outras unidades
  • Opção de jornada reduzida
  • Programas de requalificação profissional e adaptação para novas funções

As negociações consideram fatores como tempo de empresa, localização e disponibilidade para mudança.

Mudança no modelo de supermercado

O movimento faz parte de uma transformação mais ampla no varejo. O crescimento do comércio digital, das entregas rápidas e a preferência por lojas menores têm reduzido o espaço dos grandes hipermercados.

Para se adaptar, a rede vem investindo em canais online, ajustando formatos de loja e concentrando operações em unidades mais rentáveis.

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Tags:

economia Fechamento de Loja rede de supermercados

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