ECONOMIA
Grande rede de supermercados popular anuncia fechamento em massa
Rede do grupo Auchan encerra unidades na Espanha e coloca quase 200 empregos em risco
A rede Alcampo, ligada ao grupo Auchan, anunciou o encerramento de 16 unidades na Espanha, impactando diretamente 196 trabalhadores.
A decisão acendeu um alerta no varejo europeu e reforça um movimento mais amplo de mudança no modelo de negócios do setor.
Reestruturação e cortes
O fechamento faz parte de um plano interno de reorganização, com foco em eficiência operacional. As lojas atingidas estão distribuídas por regiões como Madri, Castela e Leão, Galícia, Navarra e País Basco.
Segundo a empresa, os critérios envolvem sobreposição de unidades, baixo desempenho financeiro e necessidade de adaptação ao novo formato de operação.
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Impacto direto nas cidades
Nas grandes regiões urbanas, como Madri, o impacto tende a ser menor, já que existem outras lojas próximas e canais digitais mais consolidados.
Já em cidades menores, o cenário é diferente: o fechamento pode reduzir opções de compra e aumentar a dependência de deslocamentos maiores ou do comércio online.
Empregos em risco
Os 196 funcionários afetados estão concentrados justamente nas unidades que serão encerradas. Desde o anúncio, o tema passou a ser discutido com sindicatos, que tentam reduzir o número de demissões.
A empresa apresentou um pacote de medidas para amenizar os impactos e negociar alternativas para os trabalhadores.
O que está sendo negociado
Entre as propostas em discussão estão:
- Indenização de 35 dias de salário por ano trabalhado (com limite de 20 meses)
- Pagamento adicional que pode chegar a 3 mil euros
- Possibilidade de transferência para outras unidades
- Opção de jornada reduzida
- Programas de requalificação profissional e adaptação para novas funções
As negociações consideram fatores como tempo de empresa, localização e disponibilidade para mudança.
Mudança no modelo de supermercado
O movimento faz parte de uma transformação mais ampla no varejo. O crescimento do comércio digital, das entregas rápidas e a preferência por lojas menores têm reduzido o espaço dos grandes hipermercados.
Para se adaptar, a rede vem investindo em canais online, ajustando formatos de loja e concentrando operações em unidades mais rentáveis.
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