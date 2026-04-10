Unidade clássica de supermercado em Salvador é demolida após 20 anos

A unidade foi a segunda inaugurada em Salvador - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os moradores da região de Jaguaribe já notaram uma movimentação de obras no Hiperideal nesta semana. Com mais de 20 anos de história, a unidade de Piatã está sendo demolida e passará por uma requalificação completa.

Em nota enviada à reportagem do portal A TARDE, a assessoria do supermercado informou que a obra faz parte de um projeto de novo conceito da loja, que promete modernidade e funcionalidade e alinhado com os novos hábitos de consumo.

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“Localizada em frente à Praia de Jaguaribe, a loja passará por um projeto estratégico de modernização e requalificação total do espaço. Ao final das obras, o público será recebido por um novo Hiperideal Piatã, totalmente repaginado, com arquitetura contemporânea, layout mais funcional e avanços relevantes em conforto, circulação e experiência de compra”, escreveram.

A equipe ainda informou que a obra da unidade, que foi a segunda da empresa lançada na capital baiana, visa acompanhar a evolução da Orla de Salvador, que foi repaginada nos últimos anos.

“A proposta acompanha a evolução dos hábitos de consumo e reforça o compromisso da marca em oferecer ambientes cada vez mais acolhedores, eficientes e conectados às expectativas dos clientes”, completaram.

Empreendimento imobiliário unido ao mercado

Além da reformulação do supermercado, o terreno contará com um empreendimento imobiliário, que terá vista para o mar e integração com a unidade do Hiperideal, juntando serviço e acomodação.

“O projeto será composto por duas torres residenciais independentes, com vista privilegiada para o mar, em um dos bairros mais valorizados e desejados da capital baiana”, explicaram.

“A proposta une moradia, serviços e conveniência em um único endereço, alinhando-se às principais tendências de desenvolvimento urbano e contribuindo diretamente para a valorização de Piatã e da região”, reforçou o comunicado.

O público da região poderá optar pelo atendimento através das outras 27 lojas físicas da rede espalhadas por bairros da capital baiana, além do site e aplicativo oficial.