SAC Bahia realiza ação exclusiva para idosos neste sábado

Siga o A TARDE no Google

A ação será realizada em 63 municípios - Foto: Divulgação

Idosos poderão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) de graça neste sábado, 11. O SAC Bahia fará uma ação exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, em postos distribuídos na capital, Região Metropolitana (RMS), interior e no SAC Móvel.

A ação faz parte da 6ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso, em 61 postos espalhados por 63 municípios baianos. Ao todo, serão realizados cerca de 4,5 mil atendimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O serviço funcionará no período da manhã e deve ser agendado previamente através do call center do SAC, nos números: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

SAC Móvel

Além dos postos fixos, a ação também conta com o SAC Móvel. O transporte estará presente em Andaraí, município baiano localizado no coração da Chapada Diamantina, a cerca de 430 km de Salvador.

A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).