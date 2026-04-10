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SAC Bahia realiza ação exclusiva para idosos neste sábado

A ação acontece em postos espalhados por toda a Bahia

Franciely Gomes
Por

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A ação será realizada em 63 municípios
A ação será realizada em 63 municípios -

Idosos poderão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) de graça neste sábado, 11. O SAC Bahia fará uma ação exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, em postos distribuídos na capital, Região Metropolitana (RMS), interior e no SAC Móvel.

A ação faz parte da 6ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso, em 61 postos espalhados por 63 municípios baianos. Ao todo, serão realizados cerca de 4,5 mil atendimentos.

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O serviço funcionará no período da manhã e deve ser agendado previamente através do call center do SAC, nos números: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

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SAC Móvel

Além dos postos fixos, a ação também conta com o SAC Móvel. O transporte estará presente em Andaraí, município baiano localizado no coração da Chapada Diamantina, a cerca de 430 km de Salvador.

A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

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