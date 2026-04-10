Alerta na Bahia: conta de luz ficará mais cara em abril

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Conta de luz - Foto: Divulgação

Abril chega com um aviso direto ao bolso: a conta de luz vai ficar mais cara em boa parte do Nordeste. Consumidores atendidos por distribuidoras na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco já têm data marcada para sentir o reajuste — e ele pode ser mais pesado do que a própria inflação do país.

A estimativa é da Agência Nacional de Energia Elétrica, que projetou, ainda em março, um aumento médio de 8% nas tarifas em 2026.

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Quem vai pagar mais — e quando

Os reajustes atingem clientes de diferentes distribuidoras da região:

Neoenergia Pernambuco (PE): aumento a partir de 29 de abril

Coelba Neoenergia (BA ), Enel Ceará (CE), Cosern Neoenergia (RN) e Energisa Sergipe (SE): reajuste em 22 de abril

Além deles, consumidores de Alagoas também devem enfrentar aumento, previsto para o dia 3 de maio.

Aumento acima da inflação

O percentual estimado pela Aneel chama atenção por ficar bem acima da inflação oficial projetada para o país. Segundo o Banco Central do Brasil, por meio do Relatório Focus divulgado na segunda-feira (6), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar em 4,36%.

Ou seja, a energia pode subir quase o dobro do ritmo geral dos preços.

O que está puxando a alta

Um dos principais responsáveis pelo aumento é a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo incluído na tarifa de luz. Em 2026, a previsão é de que esse fundo arrecade cerca de R$ 52,7 bilhões.

Esse valor financia uma série de subsídios, como:

tarifa social de energia

apoio ao setor rural e irrigantes

usinas térmicas a carvão

sistemas isolados em regiões remotas

Redução pode não vir agora

Havia expectativa de um alívio nas contas, caso fossem distribuídos recursos do chamado Uso do Bem Público (UBP), uma espécie de compensação paga por hidrelétricas.

A medida poderia reduzir em até 10% as tarifas no Nordeste, mas a decisão foi adiada após pedido de análise do diretor da Aneel, Gentil Nogueira. Com isso, dificilmente haverá definição antes das reuniões que vão discutir os reajustes neste mês.

Como o reajuste é calculado

O aumento anual segue uma lógica padrão: as distribuidoras apresentam seus custos, que são corrigidos por índices de inflação dos últimos 12 meses, como IGP-M ou IPCA.

Além disso, entram na conta:

compra e transmissão de energia

encargos setoriais

custos de políticas públicas do setor

A palavra final é sempre da Aneel, que define o percentual em reuniões de diretoria. Normalmente, o reajuste passa a valer na data de aniversário da concessão de cada empresa.

Efeito em cadeia

O impacto vai além da conta de casa. O aumento da energia afeta diretamente toda a economia — do pequeno comércio à indústria, passando pelo agronegócio e setor de serviços.

Na prática, energia mais cara significa custo maior para produzir, vender e consumir — e isso acaba pressionando ainda mais a inflação no país.

Governo tenta segurar alta

Na tentativa de conter esse efeito, o governo federal chegou a adiar decisões sobre reajustes de outras distribuidoras, como CPFL Santa Cruz e Energisa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Também está em estudo uma alternativa para ajudar as empresas a absorver parte dos custos da energia, que vêm subindo desde o fim do ano passado.

Mas há um histórico que preocupa: em experiências anteriores, como no governo de Dilma Rousseff, esse tipo de intervenção acabou gerando aumentos prolongados nas tarifas para compensar os empréstimos feitos ao setor.