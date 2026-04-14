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EXPANSÃO

A volta do gigante! Petrobras reativa obra bilionária no Brasil

A expectativa é que sejam gerados cerca de 8 mil empregos durante as obras

Carla Melo
Por

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Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III -

A Petrobras já bateu o martelo e decidiu retomar as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, sediada em Três Lagoas (MS). O Conselho de Administração anunciou a novidade na segunda-feira, 13.

A implantação da unidade da Petrobras já havia sido aprovada em outubro de 2024, dentro Plano de Negócios 2026-2030.

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Para a conclusão do projeto, é estimado investimento de cerca de US$ 1 bilhão. o início das operações comerciais está previsto para 2029 e o início das operações comerciais está previsto para 2029.

De acordo com a estata, com a aprovação final, a Petrobras dará sequência à assinatura dos contratos necessários para a retomada das obras, prevista ainda para o primeiro semestre deste ano. A expectativa é que sejam gerados cerca de 8 mil empregos durante as obras.

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Paralisada desde 2015, a implantação da unidade voltou a ser avaliada a partir de 2023, quando a Petrobras decidiu retornar ao segmento de fertilizantes.

Unidade

O projeto prevê a produção de aproximadamente 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas por dia de amônia, das quais 180 toneladas são excedentes e disponíveis para a comercialização.

A produção será destinada majoritariamente aos estados de:

  • Mato Grosso;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Goiás;
  • Paraná;
  • São Paulo.

A amônia atua como matéria-prima fundamental para os setores de fertilizantes e petroquímico. Por sua vez, a ureia destaca-se como o fertilizante nitrogenado mais demandado no Brasil, com consumo nacional na ordem de 8 milhões de toneladas por ano.

O agronegócio absorve esse volume em culturas como milho, cana-de-açúcar, café, trigo e algodão, além de sua aplicação na pecuária como suplemento alimentar para ruminantes.

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Tags:

economia fertilizantes Petrobras

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