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IPI

Projeto prevê carro mais barato para idosos no Brasil; entenda

Medida está em análise no Congresso e, se aprovada, pode reduzir o custo de veículos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/03/2026 - 22:33 h

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A possibilidade de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para idosos na compra de carros novos tem ganhado força no Brasil, mas ainda não é uma regra em vigor. A medida está em análise no Congresso e, se aprovada, pode reduzir o custo de veículos para pessoas com 60 anos ou mais.

O Projeto de Lei 2937/2020 prevê incluir idosos entre os grupos que podem adquirir carros novos com redução ou até isenção do IPI. A ideia é facilitar o acesso a veículos mais modernos e seguros.

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Hoje, o imposto influencia diretamente o preço final nas concessionárias, então a retirada desse custo pode representar uma economia significativa.

Regras em discussão

Como o projeto ainda não foi aprovado, os critérios podem mudar, mas propostas recentes indicam:

  • Limite de valor do carro em até R$ 200 mil
  • Possíveis exigências técnicas semelhantes às já aplicadas a outros grupos
  • Prazo mínimo para nova compra com benefício (ex: a cada 5 anos)

Essas regras seguem o modelo já utilizado para pessoas com deficiência, evitando que o benefício seja usado para compra de veículos de luxo.

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Quem já tem direito hoje

Atualmente, a isenção de IPI é garantida principalmente para:

  • Pessoas com deficiência
  • Pessoas com algumas doenças específicas

Em alguns casos, também é possível acumular benefícios como ICMS e IPVA, dependendo da legislação estadual.

Impacto no mercado

Se a medida for aprovada, pode haver:

  • Aumento na venda de carros novos
  • Renovação da frota (menos carros antigos em circulação)
  • Estímulo à produção e ao emprego no setor automotivo

Além disso, pode incentivar tecnologias que ajudam motoristas idosos, como assistentes de direção e sistemas de segurança.

Como acompanhar

A tramitação pode ser acompanhada nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde são publicados pareceres, votações e atualizações do projeto.

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Tags:

carros economia idosos impostos

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