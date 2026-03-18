Projeto prevê carro mais barato para idosos no Brasil; entenda

Siga o A TARDE no Google

A possibilidade de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para idosos na compra de carros novos tem ganhado força no Brasil, mas ainda não é uma regra em vigor. A medida está em análise no Congresso e, se aprovada, pode reduzir o custo de veículos para pessoas com 60 anos ou mais.

O Projeto de Lei 2937/2020 prevê incluir idosos entre os grupos que podem adquirir carros novos com redução ou até isenção do IPI. A ideia é facilitar o acesso a veículos mais modernos e seguros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hoje, o imposto influencia diretamente o preço final nas concessionárias, então a retirada desse custo pode representar uma economia significativa.

Regras em discussão

Como o projeto ainda não foi aprovado, os critérios podem mudar, mas propostas recentes indicam:

Limite de valor do carro em até R$ 200 mil

Possíveis exigências técnicas semelhantes às já aplicadas a outros grupos

Prazo mínimo para nova compra com benefício (ex: a cada 5 anos)

Essas regras seguem o modelo já utilizado para pessoas com deficiência, evitando que o benefício seja usado para compra de veículos de luxo.

Quem já tem direito hoje

Atualmente, a isenção de IPI é garantida principalmente para:

Pessoas com deficiência

Pessoas com algumas doenças específicas

Em alguns casos, também é possível acumular benefícios como ICMS e IPVA, dependendo da legislação estadual.

Impacto no mercado

Se a medida for aprovada, pode haver:

Aumento na venda de carros novos

Renovação da frota (menos carros antigos em circulação)

Estímulo à produção e ao emprego no setor automotivo

Além disso, pode incentivar tecnologias que ajudam motoristas idosos, como assistentes de direção e sistemas de segurança.

Como acompanhar

A tramitação pode ser acompanhada nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde são publicados pareceres, votações e atualizações do projeto.