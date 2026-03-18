IPI
Projeto prevê carro mais barato para idosos no Brasil; entenda
Medida está em análise no Congresso e, se aprovada, pode reduzir o custo de veículos
Por Leilane Teixeira
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A possibilidade de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para idosos na compra de carros novos tem ganhado força no Brasil, mas ainda não é uma regra em vigor. A medida está em análise no Congresso e, se aprovada, pode reduzir o custo de veículos para pessoas com 60 anos ou mais.
O Projeto de Lei 2937/2020 prevê incluir idosos entre os grupos que podem adquirir carros novos com redução ou até isenção do IPI. A ideia é facilitar o acesso a veículos mais modernos e seguros.
Hoje, o imposto influencia diretamente o preço final nas concessionárias, então a retirada desse custo pode representar uma economia significativa.
Regras em discussão
Como o projeto ainda não foi aprovado, os critérios podem mudar, mas propostas recentes indicam:
- Limite de valor do carro em até R$ 200 mil
- Possíveis exigências técnicas semelhantes às já aplicadas a outros grupos
- Prazo mínimo para nova compra com benefício (ex: a cada 5 anos)
Essas regras seguem o modelo já utilizado para pessoas com deficiência, evitando que o benefício seja usado para compra de veículos de luxo.
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Quem já tem direito hoje
Atualmente, a isenção de IPI é garantida principalmente para:
- Pessoas com deficiência
- Pessoas com algumas doenças específicas
Em alguns casos, também é possível acumular benefícios como ICMS e IPVA, dependendo da legislação estadual.
Impacto no mercado
Se a medida for aprovada, pode haver:
- Aumento na venda de carros novos
- Renovação da frota (menos carros antigos em circulação)
- Estímulo à produção e ao emprego no setor automotivo
Além disso, pode incentivar tecnologias que ajudam motoristas idosos, como assistentes de direção e sistemas de segurança.
Como acompanhar
A tramitação pode ser acompanhada nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde são publicados pareceres, votações e atualizações do projeto.
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