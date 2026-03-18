Ele está de volta! Padre Kelmon anuncia que será candidato

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Padre Kelmon será candidato em 2026. - Foto: Divulgação

Padre Kelmon está de volta ao jogo. Uma das sensações da corrida presidencial em 2022, o sacerdote baiano anunciou que será candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de outubro de 2026 pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Recebo essa missão como um verdadeiro chamado de Deus. Não por ambição, não por vaidade… mas por responsabilidade”, escreveu o padre nas redes sociais.

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Ele ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. À época, assumiu a cabeça de chapa do PTB após o TSE indeferir a candidatura de Roberto Jefferson. O pastor Luiz Cláudio Gamonal foi indicado como vice.

No primeiro turno de 2022, Kelmon recebeu 81.129 votos, o equivalente a 0,07% dos votos válidos, terminando a disputa em 7º lugar.

Tentativas frustradas

Em 2024, Padre Kelmon tentou ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, mas a legenda acabou preterindo seu nome para lançar Pablo Marçal.

Em agosto daquele ano, ele se filiou ao PL, mas não se candidatou. Ele tentou viabilizar seu nome para a disputa ao Senado nos estados da Bahia, Roraima, São Paulo e Sergipe, mas recuou.