Padre Kelmon quer ser candidato a prefeito de Salvador em 2024

Candidato à Presidência da República em 2022, Padre Kelmon (PTB) deve ir à Brasília na próxima semana para tentar articular uma candidatura nas eleições municipais de 2024. O seu objetivo é disputar a eleição como candidato a Prefeitura de Salvador.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Igor Gadelha, Kelmon desembarca na capital federal no dia 19 de junho para encontros com lideranças políticas e partidária na tentativa de validar seu desejo de disputar a próxima eleição.

Segundo o colunista, há duas possibilidades de candiatura para o padre: a Prefeitura de Salvador ou a Câmara Municipal.

Na última eleição, Kelmon teve 81.129 votos, quando substituiu Roberto Jefferson como candidato do PTB ao Palácio do Planalto.