Padre Kelmon negocia candidatura ao Senado pela Bahia

Padre Kelmon foi candidato a presidente em 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Candidato a presidente da República em 2022, Padre Kelmon negocia com o PL para disputar o Senado em 2026. Uma das opções de estado, de acordo com Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, é a Bahia.

Além da Bahia, Roraima, São Paulo e Sergipe também são opções. Kelmon chegou a ensaiar sua pré-candidatura a prefeito na capital paulista, mas o PRTB preteriu seu nome para lançar o coach Pablo Marçal.

Kelmon foi candidato ao Planalto em 2022, pelo extinto PTB, obtendo 81.129 votos na sua primeira experiência política. Durante a campanha, o candidato chegou a ser acusado de fazer 'dobradinha' com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.