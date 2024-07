Bolsonaristas vão à Paulista e grito em apoio a Trump chama a atenção

Manifestação ocupou apenas uma das vias em frente ao Masp - Foto: Reprodução | Redes sociais

Bolsonaristas se reuniram neste domingo, 14, em um ato esvaziado na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma manifestação "a favor da liberdade". Um dia após o atentado realizado em um comício nos Estados Unidos, os apoiadores de Bolsonaro lançaram gritos em solidariedade ao ex-presidente norte-americano Donald Trump.

"Trump vive", gritaram os apoiadores de Bolsonaro, entre cânticos ofensivos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes; e o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Os manifestantes compareceram vestidos de verde e amarelo, ocupando parte de um quarteirão da Avenida Paulista, no trecho em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo). Devido ao tamanho menor do ato, um dos sentidos da via continuou livre para o trânsito de pedestres.

Além de Trump e de Bolsonaro, os manifestantes também fizeram referências positivas ao atual presidente da Argentina, Javier Milei.