Cálculo de joias sauditas alcança R$ 7,4 milhões com nova perícia

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes / PR

A Polícia Federal concluiu a perícia de dois rosários árabes (masbaha) que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cada peça está avaliada em aproximadamente 300 mil reais, e o valor desses itens se somará aos 6,8 milhões de reais de outras joias já mencionadas no inquérito, conforme divulgado pela CNN Brasil neste sábado, dia 13.

Ainda há itens que aguardam avaliação pela PF, o que significa que o valor total ainda não está definitivamente estabelecido.

Segundo o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PF alega que Bolsonaro foi o principal beneficiário da venda de itens luxuosos recebidos pelo governo brasileiro durante seu mandato.

VEJA TAMBÉM:

>>>Lula endurece o tom contra Israel após novo ataque em Gaza

>>>Porto de Ilhéus avança projeto que envolve investimento milionário

Os investigadores afirmam que o dinheiro proveniente dessas transações foi usado para custear despesas pessoais do ex-presidente e de sua família nos Estados Unidos, onde viajaram em dezembro de 2022, sem que Bolsonaro realizasse a cerimônia de transmissão da faixa presidencial para Lula (PT).

"Os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e entravam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República, utilizando-se de pessoas interpostas e evitando o sistema bancário formal, com o intuito de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores", concluiu a Polícia Federal.