Porto de Ilhéus avança projeto que envolve investimento milionário

Porto de Ilhéus - Foto: Divulgação / Codeba

O Porto de Ilhéus está passando por um importante processo de modernização e aprimoramento com a realização da dragagem de aprofundamento, um projeto que envolve um investimento de R$81 milhões. Essa obra faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e reflete o compromisso do Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com a melhoria contínua da infraestrutura portuária e o desenvolvimento sustentável do Nordeste.

De acordo com o gerente do Porto de Ilhéus, Gilberto Rodrigues, a obra representará um grande avanço, aumentando a eficiência na região.

VEJA TAMBÉM:

>>>Dona Deá Lúcia faz exigências e tem futuro incerto na 'Globo'

>>>PSOL e Rede prometem eleger quatro vereadores em Salvador

>>>PM abre processo para apurar gravação de clipe em viatura

“Com a dragagem, nosso porto estará preparado para receber navios maiores, que transportam mais carga. O custo de operação está diretamente relacionado ao tamanho do navio – quanto maior o navio, menor o custo por tonelada. Isso torna o transporte mais econômico e vantajoso para os clientes do porto”, explicou.