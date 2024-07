Dona Deá Lúcia faz exigências e tem futuro incerto na 'Globo'

- Foto: Reprodução | Globo

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, está passando por momentos de incerteza em relação ao seu futuro na Globo.

Ela teria dado um ultimato à emissora para continuar no "Domingão com Huck" em 2025. Atualmente recebendo um salário mensal de R$ 10 mil pela sua participação, Dona Déa estaria insatisfeita com o valor e teria solicitado um aumento.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, D. Déa deixou claro que, sem um reajuste salarial, não pretende continuar no programa no próximo ano.

A situação coloca a Globo em uma posição delicada, pois Dona Déa é uma figura bastante querida tanto no meio artístico quanto pelo público. Sua presença no programa é vista como carismática e tem um grande apelo entre os telespectadores.

Além disso, ao longo de 2024, Dona Déa se envolveu em algumas polêmicas que também foram bastante comentadas. Um dos episódios mais notórios foi sua crítica à modelo Yasmin Brunet durante o Big Brother Brasil 24, onde a acusou de atitudes racistas.

Esta polêmica resultou até mesmo no cancelamento de um quadro no programa Domingão. A repercussão dessas situações contribuiu para aumentar a visibilidade e a popularidade de Dona Déa, mesmo em meio a esses momentos controversos.