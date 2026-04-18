Se ‘Kiss&Fly’ emplacar, aeroporto de Salvador vai virar um belo caos

- Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Se a administração do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, de Salvador, emplacar o Kiss&Fly, projeto que prevê tolerância de apenas 10 minutos para carros no embarque e desembarque — e, passando disso, entra uma taxa de R$ 18 — a partir de 1º de junho, será um caos anunciado.

Além de atingir em cheio taxistas e o pessoal do Uber no transporte de passageiros, vai bagunçar a vida de quem precisar passar por lá. É o que prevê, por exemplo, Moisés Alves, motorista de aplicativo:

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— Fim de semana, isso aqui já está com filas grandes para entrar nessas cancelas. Em períodos de festa vai ser um caos. Nenhum motorista vai querer vir aqui pegar passageiros.

REAÇÃO – Os passageiros também não estão vendo a coisa com bons olhos, como diz Anderson Caldas, que é acostumado a viajar pelo Brasil:

— Não há cobrança em área de embarque e desembarque em Guarulhos, Congonhas, no Santos Dumont e nem no Galeão. E querem botar essa estupidez no colo dos baianos? Fica difícil.

Na Alba, o deputado Júnior Muniz (PT) já aprovou na Comissão de Defesa do Consumidor a realização de uma audiência pública para apreciar o caso, e o deputado federal Sargento Isidório (Avante) já entrou com uma denúncia no Ministério Público.

Isso equivale a dizer que até 1º de junho a gritaria não será só nas bases, mas na banda oficial também, com a ressalva de que 2026 é ano eleitoral, quando todo mundo joga no lixo ideias malditas.

COLABOROU: MARCOS FREITAS