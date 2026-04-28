AtlasIntel: Lula aumenta vantagem para Flávio Bolsonaro no 1º turno

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O presidente Lula (PT) consolidou a liderança na corrida pelo Palácio do Planalto e ampliou a vantagem no primeiro turno para Flávio Bolsonaro (PL), segundo a pesquisa divulgada pela AtlasIntel/Bloomberg nesta terça-feira, 28.

No levantamento divulgado em março, o petista tinha 45,9% e agora aparece com 46,6%. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu de 40,1% para 39,7% em um mês. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p.

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A disputa pelo terceiro lugar também se mostra acirrada. Renan Santos (Missão) teve 5,3% ultrapassando o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que ficou com 3,3%. Em seguida aparecem Romeu Zema (Novo) com 3,1%, Augusto Cury (Avante) com 1,1% e por último Aldo Rebelo (DC), com 0,3%.

| Foto: Divulgação / AtlasIntel

Em um segundo cenário de segundo turno, Lula também aparece vencendo a disputa. Veja os números:

Lula - 44,2%

Flávio Bolsonaro - 39,3%

Renan Santos - 5,1%

Romeu Zema - 3,5%

Ronaldo Caiado - 3%

Samara Martins (UP) - 2%

Ciro Gomes (PSDB) - 1,3%

Aldo Rebelo - 0,4%

Augusto Cury - 0,4%

Edmilson Costa (PCB) - 0,2%

Cabo Daciolo (Mobiliza) - 0%

Hertz Dias (PSTU) - 0%

Rui Costa Pimenta (PCO) - 0%

Segundo turno

Lula diminuiu a distância para Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. No mês passado, o petista tinha 46,6% e agora tem 47,5%. Já o senador oscilou ligeiramente para cima, indo de 47,6% para 47,8%. Os dois apresentam um empate técnico.

De acordo como levantamento, o petista venceria nos outros cenários simulados contra Jair Bolsonaro (48% x 46,8%), Romeu Zema (47,4% x 46,5%), Ronaldo Caiado (46,8% x 42,2%) e Renan Santos (47,1% x 29,5%).

Avaliação

O levantamento mostra que Lula melhorou o desempenho na sua aprovação. Embora a desaprovação ainda seja maior, ela caiu de 54% para 52,5%, enquanto a aprovação foi de 46% para 46,8%.

No quesito avaliação, 51,3% dos entrevistados acham o governo ruim ou péssimo, enquanto 42% avaliam a gestão como ótima ou boa. 6,8% avaliam a condução do petista como regular.

Quando o assunto é rejeição, Lula aparece liderando com 51%, seguido de Flávio Bolsonaro com 49,8%. Em seguida aparecem Jair Bolsonaro com 44,9%, Renan Santos com 42,2%, Fernando Haddad (PT) com 41,9%, Romeu Zema com 40,9% e por último Ronaldo Caiado com 38,7%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026, a AtlasIntel ouviu 5.008 respondentes entre os dias 22 e 27 de abril, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel e Grupo A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.