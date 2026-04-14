Parceria de A TARDE, AtlasIntel tem maior acerto em eleições parlamentares na Hungria

Tisza, partido de centro-direita, lidereado por Peter Magyar, venceu as eleições presidenciais na Hungria. - Foto: FERENC ISZA /AFP

A AtlasIntel foi o instituto de pesquisa mais preciso nas eleições parlamentares da Hungria em 2026. O pleito realizado no último domingo, 12, confirmou a vitória do Tisza, partido de centro-direita, liderado por Peter Magyar.

O resultado põe fim a uma era de 16 anos de poder por parte de Viktor Orbán, considerado uma das maiores referências para a extrema-direita no mundo e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Com 98,93% das urnas apuradas, o Tizsa teve 52,1% ,dos votos contra 39,5% do Fidesz, marcando uma diferença de 12,6%. A AtlasIntel teve erro médio de apenas 0,2 pontos percentuais na última pesquisa antes do pleito, mesmo sendo sua primeira atuação no país.

| Foto: AtlasIntel / Divulgação

O fundado e CEO do instituto, Andrei Roman, destacou que atuação na Hungria faz parte de uma estratégia de expansão na Europa, onde o instituto já cobriu eleições recentes na Polônia e na Romênia, com bastante destaque e precisão.

"No caso específico da Hungria, existia uma discrepância muito grande entre os números das pesquisas, com vários institutos renomados mostrando uma possível vitória do atual governo liderado pelo Viktor Orbán", descreveu Roman.

E nesse contexto de bastante incerteza e números dispares, a Atlas conseguiu antecipar a eleição com um erro de 0.3 na média e menor de 1 ponto percentual para cada agrupamento político, cada partido ou coligação, o que basicamente descreve a nossa pesquisa como uma medição perfeita do que aconteceu no final

"Dentro da nossa trajetória é um destaque significativo e semelhante a alguns outros grandes acertos que marcaram a trajetória da Atlas. Fico muito feliz pelo resultado", celebrou Roman.

CEO da AtlasIntel, Andrei Roman. | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Parceria de sucesso

O Grupo A TARDE e a AtlasIntel iniciaram uma parceria de sucesso em 2022. O instituto foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.