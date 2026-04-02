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AtlasIntel: direita e esquerda dominam cenário ideológico no Brasil
Levantamento revela empate técnico entre PL e PT na preferência partidária e aponta religião como principal divisor de águas entre eleitores
Por Redação
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O Brasil chega ao primeiro trimestre de 2026 mantendo a tendência de uma nação dividida entre dois polos magnéticos. Segundo a pesquisa AtlasIntel/Arko divulgada nesta quinta-feira, 2, a direita se consolida como a maior força ideológica isolada, com 36,6% da preferência, enquanto a esquerda detém 25,9%.
No campo das siglas, a hegemonia permanece um duelo de gigantes: o PL (27,4%) e o PT (25,4%) aparecem em empate técnico, confirmando que a estrutura partidária brasileira continua gravitando em torno das lideranças que dominaram a última década.
Fator religioso
Os dados cruzados mostram que a fé se tornou um dos preditores mais precisos de inclinação política no país. Os evangélicos formam hoje o reduto mais sólido da direita, com 67,6% de identificação com o espectro e 56% de preferência pelo PL.
No extremo oposto, ateus e agnósticos representam a resistência progressista: 39,8% identificam-se com a esquerda e 42,6% declaram preferência pelo PT. Os católicos, por sua vez, apresentam um comportamento mais distribuído, embora com leve inclinação ao campo progressista em comparação aos evangélicos.
Novidade surpreende e lidera entre jovens
A grande novidade do xadrez político é a ascensão do partido Missão. Embora registre 5,9% na preferência nacional, a sigla deu um salto entre os eleitores de 16 a 24 anos.
Nesta faixa etária, o Missão atinge 31,6% de preferência, superando tanto o PL quanto o PT. O dado sugere uma fadiga da juventude com o binarismo tradicional, buscando uma identidade que foge aos nomes estabelecidos nas últimas eleições.
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Renda e escolaridade
Diferente de padrões históricos de décadas passadas, a direita em 2026 mostra força em estratos de menor escolaridade e renda média. O perfil predominante deste grupo é masculino (38,4%), com ensino fundamental (41,1%) e renda familiar entre R$ 2.000 e R$ 3.000.
Já a esquerda mantém sua base de sustentação entre as mulheres (32%) e eleitores com ensino superior (32,5%). Somando-se as frentes de centro-esquerda e esquerda, o campo progressista alcança 42,9% do eleitorado total, evidenciando que, embora a direita seja o maior bloco coeso, o país opera sob um equilíbrio de forças quase milimétrico.
Raio-X do Eleitorado:
- Sem partido: entre 21,8% e 25,3%
- Centro-direita: 8,5%
- Centro-esquerda: 17%
A pesquisa da AtlasIntel ouviu 4.224 pessoas por meio do Recrutamento Digital Aleatório, entre os dias 16 de março e 23 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06058/2026.
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