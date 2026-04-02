AtlasIntel: pesquisa mede impacto emocional de derrota nas eleições

Apoiadores de Jair Bolsonaro reagem após derrota do ex-presidente na eleição de 2022. - Foto: ANDRE BORGES / AFP

Como você se sentiria se o político que você mais rejeita ganhar a eleição presidencial deste ano? Esta foi uma das perguntas feitas na pesquisa intitulada “Raízes da Rejeição”, feita pela AtlasIntel/Arko e divulgada nesta quarta-feira, 1º.

A resposta mostra que a maioria dos eleitores ficarão emocionalmente abalados se o candidato apoiado por eles perder a eleição de outubro.

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Para 62,3% dos entrevistados, uma derrota nas urnas afetaria muito a sua saúde emocional. Para 16,4% o impacto seria moderado, 10,2% avaliam que o resultado afetaria pouco e para 6,5% não afetaria em nada.

Maioria dos entrevistados dizem que uma derrota nas eleições os afetaria emocionalmente. | Foto: Reprodução / AtlasIntel-Arko

Além disso, um revés no pleito causaria a desmotivação e falta de engajamento em 40,8% dos entrevistados. Outros 27,3% avaliam que um resultado negativo não afetaria no engajamento político, porém, para 20,2% a vitória do principal adversário provocaria mais motivação e mais engajamento.

Para 66,9%, o sucesso do candidato rival na eleição significaria falta de esperança, enquanto para 58,1% representaria medo. Frustração (56,5%), tristeza (48,9%) e raiva (46,7%) foram outros sentimentos citados pelos eleitores. Apenas 6% aceitariam o resultado sem maiores complicações.

Metodologia

A pesquisa da AtlasIntel ouviu 4.224 pessoas por meio do Recrutamento Digital Aleatório, entre os dias 16 de março e 23 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06058/2026.