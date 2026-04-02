AtlasIntel: veja o perfil ideal de presidente para brasileiros

Faixa presidencial. - Foto: Presidência da República/Domínio Público

A pesquisa AtlasIntel/Arko divulgada na quarta-feira, 1º, mostra quais são os atributos mais importantes que um candidato à Presidência da República deve ter.

Para a maioria dos entrevistados, 63,2%, a principal característica de um presidente é a competência e ser um bom administrador. A honestidade também é um fator relevante e aparece em segundo lugar com 42,3% e outros 40,6% acreditam que o gestor deve ter compromisso com o povo.

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Entre as qualidades menos admiradas dos eleitores brasileiros estão lealdade (1,5%), inovação (0,8%) e por último carisma e boa comunicação (0,6%).

Veja a lista com todas as características listadas:

Pesquisa mostra qual o ideal do presidente para os brasileiros. | Foto: Reprodução/AtlasIntel

Avaliação dos candidatos

O instituto também questionou os eleitores sobre como eles avaliam as candidaturas apresentadas até agora para a eleição presidencial deste ano.

Para 50,6% das pessoas, há apenas um bom candidato, enquanto para 30,7% há poucos candidatos bons, e 8,6% acreditam que há muitos candidatos bons. Já para 5,1% os candidatos bons não têm chance de vencer, e outros 3,8% avaliam quen nenhum candidato é uma boa opção.

Para maioria dos entrevistas, há apenas um bom candidato. | Foto: Reprodução/AtlasIntel

Metodologia

A pesquisa da AtlasIntel ouviu 4.224 pessoas por meio do Recrutamento Digital Aleatório, entre os dias 16 de março e 23 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06058/2026.

AtlasIntel

A AtlasIntel é parceria do Grupo A TARDE, e iniciou uma série de reportagens que examina as percepções e os impactos da Inteligência Artificial na Bahia. O estudo utilizou a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório (RDR) para coletar dados anonimizados de diversos perfis demográficos e regionais.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.