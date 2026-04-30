Pesquisas mostram um cenário mais favorável para governistas

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Que me dizes da pesquisa da Quaest, hoje divulgada (ontem), dando ACM Neto 41% contra 37% de Jerônimo?

A pergunta aí vem do leitor Yves Miranda, morador de Itapuã. E a resposta é simples: a cinco meses da eleição, o cenário é mais favorável a Jerônimo.

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Primeiro, convém ressalvar que o resultado é semelhantes aos das últimas outras pesquisas divulgadas. Depois, elas também trazem outro detalhe importante.

Na disputa para o Senado, dá Rui Costa 24% e Jaques Wagner 22%, contra 9% de João Roma e 6% de Angelo Coronel. Ou seja, com Jerônimo, os dois candidatos a ele aliados ajudam, enquanto os de ACM Neto precisam de ajuda.

Histórico – Uma pesquisa da mesma Quaest publicada em 18 de maio de 2022 dava ACM Neto com 67%, contra apenas 6% de Jerônimo, 5% de João Roma, então candidato ao governo.

Na época, ressalte-se, Jerônimo era um ilustre desconhecido recém-lançado, e agora já passou mais de três anos como governador.

Mas, há outros ingredientes importantes a considerar. Do ponto de vista federal, se a banda de Jerônimo conta com Lula, uma referência competitiva, a de ACM Neto continua na mesma, sem nenhuma referência.

Em 2022, Neto adotou o tanto faz e viu que não é bem assim. Agora, até ensaiou a conquista de tal referência, com a possibilidade de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ser a tal. Não deu. Resta a ele Flávio Bolsonaro, o que seria botar no colo a polarização federal.

Alba debate o bom trato aos animais em meio a polêmicas

Histórico defensor dos animais e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia, o deputado José de Arimatéia (Republicanos) promoveu, ontem, um debate com nome bastante sugestivo: A defesa dos animais com política de Viabilidade Ambiental, Educação e Saúde Pública.

“Os animais não têm voz nos espaços de poder, mas sentem, sofrem e dependem das nossas decisões”, diz.

O fato objetivo é que a questão animal sempre está nos debates políticos, como anjos ou vilões. São frequentes também os pedidos de providências contra cães de ruas que atacam animais bois, bodes e afins.

Arimatéia, que sempre defendeu cães e gatos, acrescentou os jumentos. Ontem, na Alba, um aliado dele na causa brincou:

– Estamos evoluindo. Sonho com o dia que defenderemos bois e cabras. É um avanço.

Inscrições para o TCM abertas

A presidente da Assembleia, deputada Ivana Bastos (PSD), abriu prazo para inscrições aos que pretendem ganhar uma vaga no TCM.

O prazo vale até segunda e o pretendente deve ter no mínimo assinaturas de 20%, ou 13, dos deputados.

Dessa vez, a indicação do pretendente deve partir da Alba. E é justamente de olho nesta vaga que o deputado Adolfo Menezes (PSD) sempre esteve. Vai dar ele.

REGISTROS

Carlos Pitta

No pacote de projetos que a Alba aprovou anteontem está o do deputado Robinson Almeida (PT), que batiza o teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana com o nome do cantor e compositor Carlos Pitta. Do fã clube dele, o jornalista Kelmo Bernardes diz que “com Pitta tudo muito vira pouco”.

Convocação extra

A Câmara de Jaguarari convocou Saú Alencar (PSB) para assumir o lugar de Marcão do Pipa (PSB), preso em dezembro, acusado de envolvimento com uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 4 bi. Ele não perdeu o mandato. O suplente foi chamado porque o titular tem mais de 120 dias preso.

Luto em Jaguaquara

Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, chorou, ontem, a morte da professora Roziane Souza de Alves, diretora da Escola Municipal Lomanto Júnior. Ela envolveu-se num acidente segunda no Entroncamento de Jaguaquara e morreu na noite de terça. Deixou marido e duas filhas.

Abuso canino

Bomba nas redes do cacau, o vídeo em que um morador de Assoalho, no distrito de Algodão, em Ibirataia, aparece absusando sexualmente de uma cadela. Era só o que faltava.