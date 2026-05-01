Lula e a grande derrota no Senado, agora ou reajusta ou degringola

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Lula sofreu, anteontem, uma derrota histórica, ao ver o preferido para ocupar uma vaga no STF rejeitado no Senado. Reflexos da era Bolsonaro, em todos os sentidos. Em 2022, ele ganhou uma eleição trincada, 51 a 49. Levou o trono presidencial, mas no Congresso, Câmara e Senado, perdeu.

Para clarear: convém lembrar que Bolsonaro era contra o toma lá da cá. Não sabia que isso faz parte do jogo que ele tinha que jogar. Resultado é que as emendas parlamentares deram um salto gigantesco e o presidente é cada vez mais refém disso, tipo ou paga ou desce.

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A imprensa do País muito badalou a derrota histórica do governo Lula. Mas, o pano de fundo principal é a velha guerra entre direita e esquerda, que nos dias atuais desabrocha como nunca.

ESQUERDA - E a razão é compreensível. Nunca nos 526 anos de história do Brasil a esquerda governou, até Lula chegar lá. E só porque a União Soviética, que protagonizava no mundo o papel de vilã da direita, se esfacelou. Ou seja, ele já não era ameaça para a implantação do comunismo.

A era do PT no poder envelheceu. Nas eleições deste ano, Lula vai para o maior dos desafios, o de sobreviver ao cansaço da velhice. Tem gás para encarar? Ainda tem. O que as urnas deste ano dirão é se ele cumpre mais uma etapa com o Congresso arejado pelas urnas ou não. A situação na história do Brasil também é única. Lula é o primeiro a chegar ao poder três vezes. Se chegar a quatro, é a glória quase plena.

Adolfo rumo ao TCE, a ordem agora é acelerar a aprovação

No tititi da Alba, se diz que a vida tem muitas ironias, na política também. E agora quem protagoniza uma das boas é o deputado Adolfo Menezes (PSD).

Em março de 2022, ele presidente da Alba, no TCM Raimundo Moreira se aposentou e a vaga só foi ocupada um ano depois. Era reserva para Aline Peixoto, esposa de Rui Costa, que um ano atrás era governador, depois já não.

Agora, é o próprio Adolfo quem postula uma vaga no TCE, com um detalhe: a tal vaga só vai estar disponível a partir de 9 de agosto, quando o conselheiro Chico Neto se aposenta.

E Adolfo já se inscreveu como candidato, com 60 assinaturas dos 63 deputados e a disposição da presidente Ivana Bastos (PSD) em antecipar a votação mesmo antes da vaga vagar.

– É normal, outros parlamentos no Brasil já fizeram isso. E também, havemos de convir, é ano eleitoral.

Itatim manda o aviso prévio

Itatim, que no tupi é “Pedra Aguda”, na região centro-norte do estado, é conhecida como Cidade dos Morros e um paraíso para o turismo de aventura.

Na última segunda o mineiro Igor Andreoni Barbabella, 40 anos, escalava um morro em Ponta Aguda, caiu e morreu. Neste fim de semana do feriadão, as autoridades se encarregaram de avisar aos aventureiros: o tempo está instável.

Raimundinho da Jr agora só quer ser amigo do rei

O empresário Raimundo Ramos de Andrade, o Raimundinho da Jr, 65 anos, se elegeu deputado estadual pela Bahia em 2022 no PL de Bolsonaro, junto com os colegas Diego Castro, Leandro de Jesus e Vítor Azevedo, mas desde sempre teve uma postura e alinhamento com o governo, assim como Vítor.

Agora, os dois primeiros continuam no PL, Vítor vai tentar a reeleição pelo Avante e Raimundinho cogitou lançar-se a federal, mas sai de cena. Diz que vai se concentrar em Dias D´Ávila, onde disputou a prefeitura, em 2024, e ficou em segundo lugar, perdeu para o prefeito Alberto Castro (PSDB).

– Sou candidato, sim. Este ano sou candidato a me tornar amigo do rei. É a eleição de um voto só, o do rei.

REGISTROS

Evocando Rossi

Eduardo Hage (MDB), prefeito de Itapetinga, virou sensação nas redes do sul baiano. Ao anunciar os artistas que vão se apresentar no São João lá, citou o nome de Reginaldo Rossi, falecido em dezembro de 2013. Será que vão evocar o espírito?

Memórias da Uefs

A professora Maria Celeste Costa Valverde, uma das fundadoras da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), hoje aposentada, participará, segunda (14h20), do 1º Congresso da Uefs Educação e Cidadania, quando discorrerá sobre um tema todo dela: Minhas Memórias da Uefs - 1983-2018.

Stelitano e a PM

Gustavo Stelitano, piloto da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), recebeu, ontem, do coronel Magalhães, comandante da PM baiana, a Medalha do Mérito Policial Militar, no bojo das comemorações dos 201 anos da corporação. “É muita honra. A PM é a nossa maior parceira em eventos como o Carnaval e o São João”.

Pausa

De amanhã até domingo, estaremos dando uma pausa na nossa coluna. Nada demais, apenas o sagrado direito de ter um pouco de descanso no Dia do Trabalhador.