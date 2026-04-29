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MUDANÇA DE ROTA

Deputado desiste de concorrer à reeleição na Alba e mira Prefeitura

Parlamentar havia sido eleito em 2022, pelo PL, após receber mais de 35 mil votos

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

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Deputado tem como meta concorrer a uma Prefeitura em 2028
Deputado tem como meta concorrer a uma Prefeitura em 2028 - Foto: Divulgação/Agência Alba

O deputado estadual Raimundinho da JR (PL) não vai disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), mas já tem horizonte político para 2028. A confirmação foi feita pelo próprio parlamentar em declaração ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 29.

Em 2022, o liberal recebeu 35.188 votos, ficando na posição de número 60 entre os 63 deputados estaduais que acabaram eleitos naquela eleição — ele ficou à frente de Diego Castro (PL), Luciano Araújo e Pancadinha. Os dois últimos foram eleitos pelo Solidariedade.

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Avaliação

Segundo ele, os quatro anos em que foi membro da Casa, chegando até a ser vice-líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) — ainda que o partido dele faça oposição ao Palácio de Ondina —, foram suficientes como "experiência".

Raimundinho da JR defendeu, inclusive, um mandato único para o Legislativo, da mesma forma que está previsto para ocorrer no Poder Executivo, conforme a proposta de reforma eleitoral que está em debate em Brasília.

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"Eu acho que na política a gente não precisaria fazer carreira. A gente deu a contribuição e deixa espaço para outro. Eu acho que a política tem que estar se renovando cada dia mais. Não é você fazer da carreira política um meio de sobrevivência, não. Acho que eu já fiz minha contribuição, dei minha parte e agora vou buscar novos desafios", afirmou ele.

Deputado estadual Raimundinho da JR
Deputado estadual Raimundinho da JR | Foto: Divulgação/Agência Alba

Prefeitura

O desafio em questão deve ser disputar a Prefeitura de Dias D'Ávila, no ano de 2028. Em 2024, na primeira tentativa, recebeu 10.460 votos, mas acabou derrotado por Alberto Castro (PSDB).

"Eu não vou encerrar minha carreira política. Eu estou dando uma pausa agora para estar super tranquilo e poder disputar mais uma vez. Mas agora, para deputado, eu não quero mais", acrescentou.

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Tags:

Alba eleições 2026 Raimundinho da JR

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