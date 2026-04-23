Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Declaração de Ivana Bastos ocorre em momento de intensa movimentação nos partidos da base aliada - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Primeira mulher a comandar o Legislativo baiano, a deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Ivana Bastos (PSD), detalhou, em entrevista concedida nesta quinta-feira, 23, ao A TARDE Cast, os bastidores da função parlamentar e sua relação com o Executivo.

Durante o bate-papo, Ivana destacou a importância simbólica e prática de sua ascensão à presidência da Casa, o que para ela não é apenas uma conquista, mas um avanço para a representatividade feminina na política nordestina.

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Estar à frente da ALBA é uma responsabilidade dobrada. É mostrar que a mulher tem competência para gerir orçamentos, mediar conflitos políticos e conduzir votações cruciais para a vida do cidadão baiano

| Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Atuação no interior da Bahia

A parlamentar, conhecida pela forte atuação no interior do estado, reforçou que o diálogo com o Governo da Bahia tem sido fundamental para destravar projetos de infraestrutura. Entre os temas abordados, destacaram-se:

Segurança hídrica : a luta pela expansão de adutoras e o acesso à água no semiárido.

Logística : a necessidade de investimentos em rodovias e o impacto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

Empreendedorismo feminino : o incentivo a políticas públicas que gerem autonomia financeira para mulheres baianas.

Cenário político e o PSD

Como uma das figuras mais influentes do PSD na Bahia, Ivana também comentou sobre a força do partido no estado e a relação com a base aliada. Ela enfatizou que a legenda segue unida e focada em ampliar a capilaridade nas próximas janelas eleitorais, sempre priorizando o equilíbrio entre os interesses municipais e as diretrizes estaduais.

Além da política, a deputada relembrou o início da carreira em Guanambi e como a convivência com as demandas da população moldou seu estilo de fazer política — focado no contato direto e no "pé no chão".

Onde assistir

O episódio completo com a entrevista de Ivana Bastos está disponível no canal oficial do A TARDE Play no YouTube.