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VACÂNCIA

Alba indicará próximo conselheiro do TCM; saiba quem é o favorito

Atual presidente da Corte de Contas, Francisco Netto, confirmou aposentadoria para agosto

Anderson Ramos
Por

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Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). -

O atual presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, confirmou a sua aposentadoria para o dia 9 de agosto.

A informação é uma resposta ao questionamento feito pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), sobre a data da próxima vacância do cargo de conselheiro.

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Na mesma resposta, o presidente do Tribunal de Contas informa que caberá à Alba indicar o substituto para a vaga, em observância ao princípio de composição paritária.

Preferido ao cargo

Apesar da vacância ainda distante, a vaga já tem um nome apontado como favorito. O ex-presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), já demonstrou publicamente o interesse em ocupar o posto.

O deputado estadual inclusive já decidiu que neste ano vai se dedicar a disputa a vaga no TCM e não vai tentar a renovação do mandato. Ele vai trabalhar para lançar a esposa dele, Denise Menezes (PSD), como sucessora na disputa por uma cadeira na Alba.

Outra vaga

Atualmente, o TCM tem uma vaga para ser preenchida em sua composição. Mário Negromonte se aposentou da Corte em julho de 2025, e até o momento a sua cadeira permanece vazia.

O posto precisa ser preenchido por um integrante do Ministério Público de Contas e por isso, o TCM enviou, em agosto, uma lista tríplice encaminhada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a escolha do novo conselheiro.

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A lista é composta pelo procurador Guilherme Costa Macêdo e pelas procuradoras Camila Vasquez Gomes Negromonte e Aline Paim Monteiro do Rego.

A favorita ao posto é a procuradora Camila Vasquez, esposa do deputado federal, Mário Negromonte Júnior (PSB), e nora de Mário Negromonte. O nome escolhido pelo governador ainda precisará passar por uma sabatina na Alba antes da nomeação ao cargo.

O TCM é composto por sete conselheiros, com as vagas preenchidas por indicações alternadas entre o governador e a Assembleia Legislativa. A idade mínima do candidato é 35 anos e aos 75 anos, como ocorre a todo servidor público, a aposentadoria torna-se compulsória.

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Alba aposentadoria tcm-ba

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