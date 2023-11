Rui Costa anuncia chegada de novo filho: "Vai nascer em dezembro" | A TARDE

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou que a família vai crescer e espera um novo filho, fruto do seu casamento com Aline Peixoto. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao podcast Reconversa, comandado pelos jornalistas Reinaldo Azevedo e Walfrido Warde.

Na ocasião, o ex-governador da Bahia afirmou que será pai novamente e que um menino está a caminho, com nascimento previsto para dezembro deste ano. Esse será o terceiro filho de Rui com a conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), Aline Peixoto.

“Eu tenho, dois adultos [Aline e Caio] e duas menores, Malu e Marina, e como eu acho que ainda estou muito jovem, resolvi fazer mais um que vai nascer agora em dezembro”, revelou o político que tem 60 anos. “Não estava programado, mas é um menino”, afirmou.

“Eu sou apaixonado pelo núcleo familiar, pela minha família, pelos meus filhos e a gente fez tudo nessa expectativa de dar oportunidade às pessoas”, complementou.