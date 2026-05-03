Flávio Bolsonaro mira evangélicos e vai a culto de Silas Malafaia

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Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem repetido gestos do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e buscado aproximação com o setor evangélico. Neste domingo, 3, ele esteve ao lado do pastor Silas Malafaia.

Flávio participou do culto da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Rio de Janeiro, comandada por Malafaia, importante nome evangélico dentro do bolsonarismo. O parlamentar esteve acompanhado de outras personalidades políticas.

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Ato de campanha?

Além de Flávio, estavam presentes nomes como Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), aposta do PL para a disputa pelo governo do estado, o ex-governador Cláudio Castro (PL), que enfrenta imbróglios com a Justiça Eleitoral, mas tem se colocado como pré-candidato ao Senado, e Sóstenes Cavalcante (PL), deputado federal pelo Rio.

Todos ficaram na primeira fileira do templo, participando da tradicional ceia e dos momentos de louvor no culto. Em seguida, o grupo foi convidado por Malafaia para subir no altar.

Discurso de Malafaia

Aliado de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro, Silas Malafaia falou de política durante o culto.

Em determinado momento, o pastor pediu que os fiéis votem com "princípios baseados em Deus", sem "paixão política".

"Faça a sua escolha. Paixão política ou seus princípios baseados em Deus?", questionou o pastor da Assembleia de Deus.