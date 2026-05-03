Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro mira evangélicos e vai a culto de Silas Malafaia

Pré-candidato ao Planalto esteve em igreja neste domingo, 3

Cássio Moreira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia
Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia - Foto: Reprodução | Redes Sociais de Silas Malafaia

Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem repetido gestos do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e buscado aproximação com o setor evangélico. Neste domingo, 3, ele esteve ao lado do pastor Silas Malafaia.

Flávio participou do culto da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Rio de Janeiro, comandada por Malafaia, importante nome evangélico dentro do bolsonarismo. O parlamentar esteve acompanhado de outras personalidades políticas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ato de campanha?

Além de Flávio, estavam presentes nomes como Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), aposta do PL para a disputa pelo governo do estado, o ex-governador Cláudio Castro (PL), que enfrenta imbróglios com a Justiça Eleitoral, mas tem se colocado como pré-candidato ao Senado, e Sóstenes Cavalcante (PL), deputado federal pelo Rio.

Leia Também:

Bolsonaro tem boa evolução clínica e controle da dor, diz boletim médico
Otto Alencar ironiza derrota de Jorge Messias ao STF: "Me convenci"
Após derrota, baiano pode ser nome de consenso de Lula para o STF

Todos ficaram na primeira fileira do templo, participando da tradicional ceia e dos momentos de louvor no culto. Em seguida, o grupo foi convidado por Malafaia para subir no altar.

Discurso de Malafaia

Aliado de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro, Silas Malafaia falou de política durante o culto.

Em determinado momento, o pastor pediu que os fiéis votem com "princípios baseados em Deus", sem "paixão política".

"Faça a sua escolha. Paixão política ou seus princípios baseados em Deus?", questionou o pastor da Assembleia de Deus.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Flávio Bolsonaro Silas Malafaia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Flávio Bolsonaro durante oração ministrada por Silas Malafaia
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x