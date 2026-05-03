POLÍTICA
Bolsonaro tem boa evolução clínica e controle da dor, diz boletim médico
Ex-presidente passou por um procedimento cirúrgico na última sexta-feira, 1º
Um novo boletim médico divulgado neste domingo, 3, trouxe atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no hospital DF Star, em Brasília. Ele passou por uma cirurgia no ombro na última sexta-feira, 1º.
De acordo com o comunicado, Bolsonaro apresenta boa recuperação clínica e controle da dor após o procedimento. A equipe médica informou que ele permanece internado em um apartamento hospitalar, onde segue em tratamento com analgesia, além de medidas de prevenção de trombose e de reabilitação motora e funcional.
A previsão é de que o ex-presidente receba alta nesta segunda-feira, 4. A cirurgia, realizada no ombro direito para reparo do manguito rotador, teve como objetivo aliviar dores e ocorreu sem intercorrências.
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Segundo o boletim, Bolsonaro mantém evolução satisfatória e bom controle da dor. Ele foi internado na manhã de sexta-feira e passou pelo procedimento ao longo do dia.
Atualmente em prisão domiciliar, o ex-presidente foi autorizado a se deslocar ao hospital por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
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