BRASIL
Após derrota, baiano pode ser nome de consenso de Lula para o STF
Presidente, no entanto, deve ter postura mais cautelosa antes de bater o martelo
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o baiano Bruno Dantas, ganhou força nas bolsas de apostas para ser o novo indicado do presidente Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), após a histórica derrota sofrida por Jorge Messias, na última quarta-feira, 29.
Para evitar um novo revés, o petista passou a adotar como principal critério, segundo o colunista Guilherme Amado, a indicação de alguém com alta probabilidade de aprovação no Congresso.
Cautela
Entre os aliados, a avaliação é que, desta vez, Lula priorize um nome que não apenas reúna apoio prévio entre senadores, mas que também atue diretamente na articulação de sua própria aprovação.
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Ademais, o entorno do presidente afirma que, diferentemente da escolha pessoal que fez com Messias, ele consultará a classe política antes de bater o martelo sobre o futuro escolhido ao STF.
"Luto"
No entanto, o presidente deve viver, nos próximos dias, uma espécie de "período de luto", sem entrar em articulações neste sentido.
A vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) está aberta desde a saída de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025, aos 67 anos, quando ele anunciou aposentadoria da Corte.
Quem é Bruno Dantas?
Bruno Dantas Nascimento é um jurista brasileiro, professor e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Nascido em Salvador em 1978, ele ingressou na corte em 2014, após indicação do Senado Federal.
Exerceu o cargo de presidente da corte entre os anos de 2023 e 2024, sendo sucedido pelo ministro Vital do Rêgo em janeiro de 2025.
É doutor e mestre em Direito pela PUC-SP e possui pós-doutorado pela UERJ. Atualmente, leciona na FGV Direito Rio e é pesquisador visitante em instituições internacionais, como a New York University e a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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