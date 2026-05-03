Após derrota, baiano pode ser nome de consenso de Lula para o STF

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Presidente Lula avalia nome de baiano para o STF - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o baiano Bruno Dantas, ganhou força nas bolsas de apostas para ser o novo indicado do presidente Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), após a histórica derrota sofrida por Jorge Messias, na última quarta-feira, 29.

Para evitar um novo revés, o petista passou a adotar como principal critério, segundo o colunista Guilherme Amado, a indicação de alguém com alta probabilidade de aprovação no Congresso.

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Cautela

Entre os aliados, a avaliação é que, desta vez, Lula priorize um nome que não apenas reúna apoio prévio entre senadores, mas que também atue diretamente na articulação de sua própria aprovação.

Ademais, o entorno do presidente afirma que, diferentemente da escolha pessoal que fez com Messias, ele consultará a classe política antes de bater o martelo sobre o futuro escolhido ao STF.

"Luto"

No entanto, o presidente deve viver, nos próximos dias, uma espécie de "período de luto", sem entrar em articulações neste sentido.

A vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) está aberta desde a saída de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025, aos 67 anos, quando ele anunciou aposentadoria da Corte.

Quem é Bruno Dantas?

Bruno Dantas é baiano e ministro do TCU | Foto: Samuel Figueira/TCU

Bruno Dantas Nascimento é um jurista brasileiro, professor e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Nascido em Salvador em 1978, ele ingressou na corte em 2014, após indicação do Senado Federal.

Exerceu o cargo de presidente da corte entre os anos de 2023 e 2024, sendo sucedido pelo ministro Vital do Rêgo em janeiro de 2025.

É doutor e mestre em Direito pela PUC-SP e possui pós-doutorado pela UERJ. Atualmente, leciona na FGV Direito Rio e é pesquisador visitante em instituições internacionais, como a New York University e a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

