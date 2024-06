Bruno Dantas recebeu homenagem do TCM em solenidade na capital baiana | A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, afirmou que a lógica punitiva, que prioriza a responsabilização dos agentes, não pode se sobrepor aos interesses e necessidades dos cidadãos. Para ele, a sociedade não tem interesse primário na aplicação de multas ou outras sanções, mas sim a efetivação dos bens e serviços que almeja, tais como construção de hospitais, escolas e a prestação de serviços de qualidade. “E isso certamente pode ser alcançado de maneira mais célere e efetiva ouvindo-se diretamente as partes envolvidas, para que se chegue a um consenso”, disse.

As afirmações foram feitas no discurso de agradecimento após ser condecorado com a comenda “Medalha Deputado Luís Eduardo Magalhães”, na manhã desta segunda-feira (27/05), pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em cerimônia realizada no auditório da Corte, em sua sede, no Centro Administrativo da Bahia. Foram homenageados também, com a honraria, na mesma solenidade, o senador Jaques Wagner e o presidente do TCE, conselheiro Marcus Presídio.

Da solenidade participaram inúmeras autoridades, como o vice-governador Geraldo Júnior, o senador Otto Alencar, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, o filho do patrono da comenda, Luís Eduardo Magalhães Filho, o neto – que tem o mesmo nome – e dirigentes de todas as entidades representativas das cortes de contas.

