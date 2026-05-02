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BRASIL

Conselho a Lula: como lidar com Alcolumbre após queda de Messias

Indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi rejeitada no plenário do Senado na noite de quarta-feira, 29

Yuri Abreu
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Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) recebeu um conselho de seus auxiliares sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a derrota na indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite de quarta-feira, 29, pelo placar de 42 a 34.

Segundo aliados do petista, Davi Alcolumbre teria sido o principal responsável pela derrota governista. Alguns consideraram até que Lula devesse "declarar guerra" ao chefe da Casa Alta, até mesmo com retaliações.

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No entanto, um dia após a derrota, já com a cabeça mais fria, interlocutores próximos ao chefe do Executivo federal pontuaram que Lula não deveria “levar para o fígado” a derrota de Jorge Messias.

Mais atrapalha do que ajuda

De acordo com a Veja, o governo Lula 3 — apesar da proximidade da campanha eleitoral — ainda tem mais oito meses pela frente e possui agenda legislativa. Ou seja, ainda precisa atuar junto à Câmara e ao Senado para manter a governabilidade.

Neste momento, segundo aliados mais moderados do presidente Lula, uma guerra contra Alcolumbre agora, além de não ajudar o projeto de reeleição do mandatário, não tem condições de ser vencida, uma vez que o Planalto não conta com a maioria dos parlamentares nas duas Casas.

Jorge Messias foi derrotado na indicação para ser ministro do STF; aliados de Lula dizem que Alcolumbre teve influência no resultado
Jorge Messias foi derrotado na indicação para ser ministro do STF; aliados de Lula dizem que Alcolumbre teve influência no resultado | Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Alcolumbre vence queda de braço contra Lula com rejeição de Messias ao STF

Presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) conseguiu impor uma derrota histórica ao Palácio do Planalto com a rejeição do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O resultado foi um 'recado' do parlamentar ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jorge Messias é o primeiro nome indicado por um presidente da República a ser rejeitado pelo Senado em 132 anos. Evangélico, o AGU teve 34 votos, após ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Para ser aprovado no plenário, são necessários 41 votos favoráveis.

Desde o anúncio do presidente Lula, em novembro de 2025, que Messias foi visto sob desconfiança pelos senadores. Alcolumbre, que em determinados momentos esteve próximo ao Planalto, chegando a indicar ministros para o governo, mostrou insatisfação com a escolha do chefe do Planalto.

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Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula

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