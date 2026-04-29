Malafaia diz que rejeição de Messias ao STF é vergonhosa

Siga o A TARDE no Google

O pastor Silas Malafaia não poupou críticas à gestão petista, classificando o resultado como uma derrota "acachapante". Para o líder religioso, o episódio sinaliza o fim da influência do presidente sobre novas nomeações nesta legislatura. A declaração foi dada à coluna de Manoela Alcântara.

O Senado Federal protagonizou, nesta quarta-feira, 29, um revés inédito para o governo Lula ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Com um placar de 42 votos a 34, Messias tornou-se o primeiro indicado à Corte a ser barrado pelo Legislativo desde 1894.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não pode apresentar mais nenhum nome, porque o Alcolumbre não vai pautar, vai ficar para o próximo governo", afirmou Malafaia, referindo-se à resistência liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A articulação da oposição, encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi decisiva para o resultado, superando os esforços da base governista.