Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECLARAÇÃO

Malafaia diz que rejeição de Messias ao STF é vergonhosa

Messias se tornou o primeiro indicado à Corte a ser barrado pelo Legislativo desde 1894

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Líder religioso, Silas Malafaia
Líder religioso, Silas Malafaia - Foto: oto: Isac Nóbrega/PR

O pastor Silas Malafaia não poupou críticas à gestão petista, classificando o resultado como uma derrota "acachapante". Para o líder religioso, o episódio sinaliza o fim da influência do presidente sobre novas nomeações nesta legislatura. A declaração foi dada à coluna de Manoela Alcântara.

Leia Também:

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

O Senado Federal protagonizou, nesta quarta-feira, 29, um revés inédito para o governo Lula ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Com um placar de 42 votos a 34, Messias tornou-se o primeiro indicado à Corte a ser barrado pelo Legislativo desde 1894.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Não pode apresentar mais nenhum nome, porque o Alcolumbre não vai pautar, vai ficar para o próximo governo", afirmou Malafaia, referindo-se à resistência liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A articulação da oposição, encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi decisiva para o resultado, superando os esforços da base governista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Alcolumbre indicação rejeitada Silas Malafaia supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líder religioso, Silas Malafaia
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Líder religioso, Silas Malafaia
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Líder religioso, Silas Malafaia
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

Líder religioso, Silas Malafaia
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

x