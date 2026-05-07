Lula e Trump, inimigos cordiais, mas Flávio Bolsonaro quer briga

Último encontro em Lula e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aconteceu em outubro do ano passado, na Malásia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

E Lula com Donald Trump, ganha ou perde do ponto de vista eleitoral? A pergunta aí vem do leitor Argemiro do Amparo, do Largo do Tanque, em Salvador. E a resposta precisa é coisa para vidente, mas em princípio, pouco a perder.

Nestes tempos de sociedade em rede, em que a mentira ganha ares de notícia em nome da liberdade de expressão, chegaram a dizer que Lula seria sequestrado e preso no Brasil como Trump fez com Maduro na Venezuela.

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Claro que Trump não morre de amores por Lula. Recuou no caso do tarifaço porque foi avisado de que estava fazendo gol contra, a balança comercial entre Brasil e EUA é muito mais favorável a eles. Mas mostrou que não deixou os bolsonaristas desemparados no caso Alexandre Ramagem, quando ainda mandou de volta para cá o delegado que o prendeu.

Terrorismo – Lula desembarca hoje nos EUA com cinco ministros, sinal de que espera sair de lá tirando proveito. Foi organizado.

O ponto da discórdia é a pretensão de Trump de qualificar as organizações criminosas Bonde Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que, em tese, daria a ele o direito de invadir o Brasil para combater as tais.

Lula refuta. Acha que isso pode ferir a soberania nacional. As terras raras entram no pacote, mas sem maiores grilos. O certo é que os dois não se bicam. E o melhor dos mundos para os bolsonaristas seria que tudo desmoronasse. A questão é que Lula não é Maduro.

Alba entra na campanha em defesa dos nossos jumentos

Sempre ligado à defesa dos animais, o deputado José de Arimateia, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, entrou em nova briga, pela proibição da matança de jumentos.

Ele começou ontem na Alba o IV Workshop Internacional – Jumentos do Brasil, que vai até hoje, reunindo especialistas, criadores e autoridades como a secretária-geral do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, Lívia Peralva.

– Os profissionais da medicina veterinária e da zoo- tecnia têm papel fundamental no processo. É um tema que envolve saúde única, proteção animal e o exercício da profissão.

Hoje, a matança de jumentos está proibida por força de uma liminar, mas Arimateia defende um projeto na Alba que proíbe em definitivo o abate da espécie.

A Fecomércio e a Semana S

Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-Ba, retoma o seu normal após o conturbado processo eleitoral que o reelegeu. Realiza amanhã na Casa do Comércio um café da manhã em que vai apresentar a Semana S do Comércio.

A Semana S vai acontecer sexta e sábado da semana que vem, no primeiro dia com palestras e apresentação de novidades. No segundo, em Salvador e mais 12 cidades, o Sesc-Senac prestará serviços.

Dom Pedro II, a ponte que une Cachoeira e São Félix

Em vias de completar 141 anos (em 7 de julho), a ponte Dom Pedro II sempre uniu Cachoeira e São Félix pelas vias rodoviária e ferroviária, mas agora uniu politicamente também.

Fazendo obras de reparo, a VLI, gestora da ponte, determinou que ela só funcionaria até as 21h, gerando transtornos para alunos das universidades, a começar pela UFRB. Foi aí que Eliana Gonzaga (PT), prefeita de Cachoeira, chamou o colega Zé Geraldo (SD), de São Félix, e juntos determinaram: funciona até 23h.

– Ficou problemático, alunos de São Félix, Muritiba e Cruz das Almas só assistiam uma hora de aula. Ir pela BR-101 é mais demorado e perigoso.

REGISTROS

Prejuízo maior

A queda da sessão de anteontem na Alba por falta de quórum fez uma quase vítima, a Embasa. Um pedido de empréstimo de R$ 5,5 bilhões transita lá desde março. O dinheiro é para investir em água e esgoto nos quatro cantos da Bahia.

Pastor Edmilson

Os evangélicos de Santo Antônio de Jesus estão de luto. O pastor Edmilson Carvalho, da Assembleia de Deus, figura bastante conhecida no bairro de São Paulo, morreu quando o carro bateu em um ônibus da Camarugipe, nas imediações de Pedra do Cavalo.

No Clube Inglês

A Escola Judicial do TRT Bahia, a Abat e o Bahia British Club, o Clube Inglês, realizam quinta da semana que vem (19h) jantar em homenagem aos advogados Tércio Ferraz Sampaio Jr, professor emérito da USP, e Antonio Menezes Cordeiro, professor catedrático da Universidade de Lisboa.

Bye bye PDT

Keinha Jesus, prefeita de Araci, deu bye bye para o PDT e mudou para o PSD de Otto Alencar. Lá, em 2022 o mais votado foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT, e o estadual Silva Neto, também do partido.