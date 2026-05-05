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BARRADO

Falta de quórum impede Alba de votar empréstimo bilionário à Embasa

Apenas 31 deputados estavam presentes no plenário no momento da votação

Anderson Ramos
Por

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Alba barrou votação de empréstimo para a Embasa.
Alba barrou votação de empréstimo para a Embasa. - Foto: Sandra Travassos | Alba

Por falta de quórum, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deixou de votar um empréstimo no valor de R$ 5,4 bilhões que seriam destinados para a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Esse é o 24º empréstimo apresentado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que junto com os anteriores dão um total de R$ 32 bilhões.

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O projeto não foi a votação porque não havia o quórum mínimo de 32 parlamentares exigido pelo regimento interno. Depois da contagem regimental de 25 minutos, apenas 31 deputados haviam registrado presença, o que fez a sessão ser encerrada pela presidente Ivana Bastos (PSD).

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Segundo a proposta, os recursos seriam contratados pela Embasa junto à Caixa Econômica Federal para custear obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que apesar de anunciadas pelo Governo Federal ficam sob a responsabilidade financeira da Bahia.

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Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia Embasa empréstimo Jerônimo Rodrigues

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