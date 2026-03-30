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INVESTIMENTO

Embasa busca autorização para empréstimo bilionário

Governo Jerônimo enviará projeto à Alba

Redação

Por Redação

30/03/2026 - 19:13 h

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Embasa busca empréstimo de R$ 5,5 bilhões para investimentos
Embasa busca empréstimo de R$ 5,5 bilhões para investimentos -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai enviar à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de lei para viabilizar a captação de aproximadamente R$ 5,5 bilhões em empréstimos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Os recursos serão investidos em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todas as regiões da Bahia. Ao todo, a Embasa teve 42 projetos selecionados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) 2025, com expectativa de beneficiar mais de 9 milhões de baianos.

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Dentro desse conjunto de investimentos, a Embasa já assinou os cinco primeiros contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 662 milhões, com impacto direto para mais de 200 mil pessoas em Camaçari, Mata de São João, Pojuca, Dias d’Ávila e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

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A etapa inicial contempla quatro empreendimentos de esgotamento sanitário e um de abastecimento de água. As obras devem ampliar o acesso a serviços essenciais, contribuir para a redução de alagamentos e contaminações, melhorar as condições de moradia, gerar empregos e fortalecer a infraestrutura urbana.

Além desta primeira etapa na Região Metropolitana de Salvador, a operação foi estruturada para ampliar o acesso ao saneamento básico em diferentes regiões da Bahia e impulsionar o crescimento sustentável, consolidando um ciclo de investimentos com impacto direto na vida da população baiana.

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Embasa empréstimo Jerônimo Rodrigues

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