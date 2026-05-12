Ex-presidente do BRB ocupa cela que já abrigou Bolsonaro na Papudinha

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O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, está preso preventivamente na mesma cela que já foi ocupada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”.

Paulo Henrique foi transferido para a unidade na última sexta-feira, 9. Bolsonaro permaneceu no local entre janeiro e março deste ano, antes de ir para a prisão domiciliar para tratar um quadro de broncopneumonia.

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A permanência do ex-presidente do BRB na cela, no entanto, deve ser temporária. De acordo com informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, ele ficará isolado por cerca de 10 dias por recomendação sanitária da Vara de Execuções Penais.

O procedimento é adotado em transferências prisionais para evitar o risco de transmissão de doenças entre detentos.

Após esse período, a expectativa é que Paulo Henrique Costa seja transferido para uma cela compartilhada com outros presos.

Ele é investigado sob suspeita de ter recebido seis imóveis de luxo como propina para facilitar negociações envolvendo carteiras fraudulentas do Banco Master.

Possível retorno de Bolsonaro

A permanência temporária de Paulo Henrique na cela também leva em consideração a possibilidade de Bolsonaro voltar ao batalhão.

Autoridades do Distrito Federal querem manter o espaço disponível caso o ex-presidente precise retornar ao local.