STF decide nesta sexta se mantém ou não prisão de ex-presidente do BRB

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STF decide hoje se mantém prisão de ex-presidente do BRB - Foto: Luiz Silveira/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide até as 23h59 desta sexta-feira, 24, se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma, que analisa a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso, responsável por decretar a prisão. Até agora, o placar está em 2 a 0 pela manutenção da medida, com votos de Mendonça e Luiz Fux.

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Ainda faltam votar os ministros Kássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. Já Dias Toffoli se declarou suspeito e não participa da análise.

Com isso, o julgamento ocorre com quatro ministros. Em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao investigado.

Cautela

Nunes Marques tem adotado uma postura mais cautelosa no caso. Em julgamento anterior envolvendo o Banco Master, ele acompanhou o relator, enquanto Gilmar Mendes deixou o voto para o fim do prazo.

Troca de advogados

Paulo Henrique Costa mudou a defesa na quarta-feira, 22, nos inquéritos ligados ao Banco Master e à tentativa de compra da instituição pelo BRB. O caso passou a ser conduzido pelos advogados Davi Tangerino e Eugênio Aragão.

Em março, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também trocou de defesa após a prisão preventiva ser confirmada pelo STF.

Possível delação

Preso preventivamente no Complexo da Papuda, em Brasília, Paulo Henrique Costa avalia pedir transferência para a Superintendência da Polícia Federal.

O objetivo é abrir negociação para um acordo de delação premiada. Ele foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Banco Master.