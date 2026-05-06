HOMENAGEM
Câmara aprova título de Cidadão Soteropolitano a Flávio Bolsonaro
A matéria é de autoria da Mesa Diretora e foi aprovada em sessão nesta quarta-feira, 6
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A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou o Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A matéria é de autoria da Mesa Diretora e foi aprovada em sessão nesta quarta-feira, 6.
A matéria com a homenagem para Flávio contou com protestos do bloco de oposição da CMS, que votou de forma contrária ao projeto.
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O líder da bancada oposicionista, vereador Randerson Leal (Podemos), criticou a proposta e afirmou que sua aprovação se trata de um "constrangimento" à Câmara. O edil também questionou o merecimento do título para Flávio Bolsonaro.
"A gente vê com até um certo constrangimento, posso dizer assim, porque quando a gente dá um título para uma pessoa, é porque essa pessoa fez algo pela nossa cidade. E assim, independente da questão política partidária, o senador Flávio Bolsonaro em nenhum momento ajudou o município de Salvador", afirmou Randerson.
Estratégia
A honraria, defendida com entusiasmo pelo vereador Cezar Leite, é vista não apenas como um reconhecimento formal, mas como uma peça estratégica no tabuleiro político visando as próximas eleições.
Para Cezar Leite, a entrega do título transcende a homenagem burocrática. O vereador ressaltou o papel de Flávio na segurança pública e sugeriu que a nova "cidadania" deve criar um vínculo de responsabilidade do senador com a capital baiana.
"Essencialmente, quando você tem um filho — e o filho agora é Flávio Bolsonaro de Salvador — ele vai ter cada vez mais atenção e cuidado com a nossa cidade", afirmou Leite.
O parlamentar destacou que o trabalho do senador tem impacto direto na segurança da capital e que a aproximação política é fundamental para garantir investimentos e olhar atento do cenário nacional para as demandas locais.
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