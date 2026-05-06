Políticos elogiam editorial de A TARDE sobre convergência dos poderes

O editorial “Convergência e Compromisso”, publicado pelo Jornal A TARDE nesta terça-feira, 5, repercutiu entre parlamentares baianos e motivou manifestações de apoio na Câmara Municipal de Salvador (CMS) e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



Na Câmara de Salvador, o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), protocolou moção de aplausos ao periódico em reconhecimento ao editorial. No texto desta quarta, 6, o parlamentar afirma que o jornal deu “relevante contribuição ao debate público” ao destacar a importância do diálogo institucional e da cooperação entre os Poderes no estado.



Segundo o documento, o vereador ainda cita que o editorial valorizou experiências concretas de articulação institucional, como iniciativas voltadas à segurança pública e à formulação de políticas sociais, apontando que a publicação contribui para o fortalecimento da cultura democrática e para a difusão de boas práticas de gestão pública.



“O editorial em destaque evidencia, com sensibilidade e precisão, a relevância do entendimento entre os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, como elementos essenciais para a construção de uma governança eficiente, transparente e voltada ao interesse coletivo”, escreveu João Cláudio.

Na Alba

Na Assembleia, o deputado estadual Niltinho (PP) também apresentou moção de aplauso ao editorial. No texto, o parlamentar afirma que o artigo “acerta” ao apontar que o entendimento entre os três Poderes e os órgãos de fiscalização tem permitido que a Bahia se destaque no cenário nacional por viabilizar “caminhos para a convergência de ações”.



Niltinho sustenta ainda que o editorial identifica um ambiente de “maturidade democrática baiana”, marcado por cooperação político-administrativa voltada ao interesse público.



“Acerta o Jornal ao destacar que o atual momento no Estado da Bahia tem revelado indícios de maturidade democrática, ao perceber-se o espírito de cooperação político-administrativa voltado para o interesse público. Assim, a maturidade democrática baiana tem demonstrado resiliência institucional e compromisso com o Estado de Direito, evidenciados pela separação de poderes e responsabilização de atores políticos, vez que o Estado tem resistido contra retrocessos autoritários e valorização das liberdades”, escreveu Niltinho.



O deputado cita como exemplo o programa Pacto pela Vida, destacado no texto do jornal, e afirma que a atuação conjunta dos Poderes no estado fortalece o funcionamento harmônico do Estado Democrático de Direito.

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Editorial

No editorial, o jornal defendeu que a cooperação entre Executivo, Legislativo, Judiciário e órgãos de controle tem permitido à Bahia construir respostas institucionais mais rápidas e coordenadas em áreas como segurança pública, justiça social e planejamento governamental, classificando esse modelo como referência de equilíbrio democrático em meio ao cenário nacional de polarização.



O editorial “Convergência e Compromisso” está disponível no jornal impresso desta terça e no portal A TARDE.