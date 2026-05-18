Jerônimo autoriza novos investimentos e obras para municípios baianos
Governador reúne prefeitos e prefeitas na Governadoria para anúncio dos investimentos
O governador Jerônimo Rodrigues assina nesta segunda-feira, 18, ordens de serviço, autorizações de licitação e convênios que irão beneficiar diversos municípios baianos.
A cerimônia realizada às 18h, no Auditório Mestre Álvaro, na Governadoria, vai reunir prefeitos e prefeitas de diferentes cidades.
Entre as ações autorizadas estão obras de pavimentação em vias urbanas e distritos, convênios para construção de equipamentos em diversas áreas, além de ordens de serviço para implantação de sistemas de abastecimento de água.
Jerônimo tem dividido seu tempo pelo interior do estado entre agendas institucionais e de pré-campanha. No sábado, participou da edição do Programa de Governo Participativo em Jacobina, em seguida, foi a cidade de Valente, onde visitou a 13ª feira da agricultura familiar, que movimenta a economia do Semiárido baiano.
No domingo, realizou entregas e participou de tradicional cavalgada em Boa Vista do Tupim.