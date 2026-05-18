HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Aldo Rebelo reage após ser trocado por Joaquim Barbosa no DC

Decisão do partido de Aldo Rebelo foi tomada na último sábado, 16

Yuri Abreu
Por
Aldo Rebelo foi ministro nos governos Dilma Rousseff e pré-candidato à Presidência
O pré-candidato à Presidência da República, Aldo Rebelo, afirmou que irá à Justiça caso sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto seja de fato barrada pelo DC, partido ao qual é filiado.

Na último sábado, 16, a legenda anunciou a troca do seu representante na disputa: o ex-ministro no governo Dilma Rousseff foi substituído pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.

"Se for confirmada [a pré-candidatura de Joaquim Barbosa], será levada à convenção e, na pior das hipóteses, um processo de judicialização", ameaçou Rebelo em entrevista à Folha.

"Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nesta hipótese, a questão será judicializada. Se não, marchará para uma disputa tranquila e democrática na convenção", acrescentou.

Balão de ensaio

Para Rebelo, a pré-candidatura de Barbosa não passa de um balão de ensaio. Segundo ele, o fato de o ex-magistrado ainda não ter se pronunciado sobre o assunto embasa a sua avaliação.

"Até agora ele não se pronunciou, ninguém sabe onde ele foi filiado. Nunca confirmou que é pré-candidato", disse Aldo Rebelo.

Ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa | Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Prudência

O presidente nacional do DC, João Caldas, ao defender a pré-candidatura de Barbosa, afirmou que o ex-ministro do STF é um homem prudente e que, por isso, não falou ainda sobre o tema.

"O ministro Joaquim Barbosa é um homem que cultua o anonimato, é prudente. Cada coisa no seu tempo, a natureza não dá saltos. Ele está fazendo ao modo dele", afirmou.

Joaquim Barbosa teria se filiado ao DC no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro.

