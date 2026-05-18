ELEIÇÕES 2026
Aldo Rebelo reage após ser trocado por Joaquim Barbosa no DC
Decisão do partido de Aldo Rebelo foi tomada na último sábado, 16
O pré-candidato à Presidência da República, Aldo Rebelo, afirmou que irá à Justiça caso sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto seja de fato barrada pelo DC, partido ao qual é filiado.
Na último sábado, 16, a legenda anunciou a troca do seu representante na disputa: o ex-ministro no governo Dilma Rousseff foi substituído pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.
"Se for confirmada [a pré-candidatura de Joaquim Barbosa], será levada à convenção e, na pior das hipóteses, um processo de judicialização", ameaçou Rebelo em entrevista à Folha.
"Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nesta hipótese, a questão será judicializada. Se não, marchará para uma disputa tranquila e democrática na convenção", acrescentou.
Balão de ensaio
Para Rebelo, a pré-candidatura de Barbosa não passa de um balão de ensaio. Segundo ele, o fato de o ex-magistrado ainda não ter se pronunciado sobre o assunto embasa a sua avaliação.
"Até agora ele não se pronunciou, ninguém sabe onde ele foi filiado. Nunca confirmou que é pré-candidato", disse Aldo Rebelo.
Prudência
O presidente nacional do DC, João Caldas, ao defender a pré-candidatura de Barbosa, afirmou que o ex-ministro do STF é um homem prudente e que, por isso, não falou ainda sobre o tema.
"O ministro Joaquim Barbosa é um homem que cultua o anonimato, é prudente. Cada coisa no seu tempo, a natureza não dá saltos. Ele está fazendo ao modo dele", afirmou.
Joaquim Barbosa teria se filiado ao DC no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro.