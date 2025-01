Ex-comunista, Aldo Rebelo surge ao lado de Nikolas Ferreira

Aldo Rebelo foi militante do PCdoB - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Militante histórico do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, surgiu ao lado do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), em registro publicado nas redes sociais.

Aldo, assim como Nikolas, está hospedado na pousada do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), que publicou a foto. O empreendimento fica localizado no estado de Alagoas. "Pense num convescote de responsa", escreveu Gilson no post.

Aldo foi ministro durante os governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT). Após deixar o PCdoB, partido em que militou por mais de 30 anos, o político passou pelo PSB, Solidariedade, PDT e MDB, sua atual legenda.