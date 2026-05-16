NOVO CANDIDATO?
DC filia Joaquim Barbosa e pode sacar candidatura de Aldo Rebelo
A filiação ocorreu no início de abril, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) e passou a ser cotado para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A filiação ocorreu no início de abril, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
Segundo a assessoria da legenda, ainda há detalhes pendentes que devem ser definidos na próxima semana, quando está prevista uma coletiva de imprensa em Brasília. Entre os pontos em discussão está o futuro da pré-candidatura de Aldo Rebelo, lançada pelo partido em janeiro deste ano.
Procurado, Joaquim Barbosa não respondeu aos contatos da imprensa.
Rebelo sacado?
Atualmente, o pré-candidato lançado pelo DC é Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ex-integrante do PCdoB, Rebelo migrou nos últimos anos por partidos como PSB, Solidariedade, PDT e MDB, aproximando-se de setores ligados ao bolsonarismo.
Apesar do lançamento da pré-candidatura em janeiro, o nome de Rebelo não apareceu entre os principais presidenciáveis nas últimas pesquisas Quaest divulgadas neste ano. Segundo informações do Poder 360, o DC pode sacar candidatura do ex-ministro para lançar o nome de Joaquim Barbosa em razão do baixo desempenho nas pesquisas.
Sem representação no Congresso Nacional, o Democracia Cristã é presidido pelo ex-deputado federal João Caldas e atualmente não possui direito a tempo de televisão nem participação em debates eleitorais.
Currículo
Primeiro ministro negro a integrar o STF, Joaquim Barbosa permaneceu na Corte entre 2003 e 2014 e ganhou projeção nacional como relator do julgamento do mensalão, que condenou 24 réus, entre eles o ex-ministro José Dirceu.
Desde que deixou o Supremo, o nome de Barbosa passou a ser frequentemente especulado em disputas eleitorais. Em 2018, ele chegou a se filiar ao PSB com intenção de concorrer ao Palácio do Planalto, mas desistiu meses depois.
“Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal”, escreveu à época em publicação nas redes sociais.