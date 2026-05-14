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POLÍTICA

Oposição pede suspensão de título para Flávio Bolsonaro em Salvador

Bancada da minoria aponta possível envolvimento do senador no caso Master

Ane Catarine
Por
Bancada de oposição Câmara de Salvador
Bancada de oposição Câmara de Salvador -

A bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS) protocolou nesta quinta-feira, 14, um pedido de “suspensão cautelar” da cerimônia de entrega do Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aprovada na última semana pelos vereadores da situação.

O requerimento teve a assinatura dos 10 parlamentares de oposição e foi encaminhado ao presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), após uma reportagem mostrar que Flávio pediu ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cerca de R$ 134 milhões para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

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Tais fatos, se confirmados, sugerem uma possível utilização de influência política para a obtenção de vantagens financeiras privadas, o que demanda cautela extrema por parte desta Casa Legislativa
Bancada oposição

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No documento, os vereadores pedem ainda que a homenagem seja reavaliada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara sob a justificativa de que a manutenção da homenagem pode afetar a credibilidade do Legislativo municipal.

“O prestígio público conferido pela Câmara Municipal não pode ser utilizado para validar condutas que afrontem a ética e a probidade”, argumentam.

O documento foi assinado pelos seguintes vereadores:

  • Aladilce Souza (PcdoB)
  • Eliete Paraguassu (PSOL)
  • David Rios (MDB)
  • Felipe Santana (PSD)
  • Hamilton Assis (PSOL)
  • Helio Ferreira (PCdoB)
  • João Cláudio Bacelar
  • Marta Rodrigues (PT)
  • Randerson Leal (Podemos)
  • Silvio Humberto (PSB)

Vale lembrar que a bancada de oposição votou contra a concessão do título a Flávio Bolsonaro e já havia criticado a homenagem anteriormente.

Os vereadores argumentam que a proposta teve motivação política e não se baseia em contribuições efetivas do senador para Salvador.

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Banco MAster Câmara de Salvador Flávio Bolsonaro

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