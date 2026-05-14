POLÍTICA
Oposição pede suspensão de título para Flávio Bolsonaro em Salvador
Bancada da minoria aponta possível envolvimento do senador no caso Master
A bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS) protocolou nesta quinta-feira, 14, um pedido de “suspensão cautelar” da cerimônia de entrega do Título de Cidadão Soteropolitano ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aprovada na última semana pelos vereadores da situação.
O requerimento teve a assinatura dos 10 parlamentares de oposição e foi encaminhado ao presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), após uma reportagem mostrar que Flávio pediu ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cerca de R$ 134 milhões para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.
Tais fatos, se confirmados, sugerem uma possível utilização de influência política para a obtenção de vantagens financeiras privadas, o que demanda cautela extrema por parte desta Casa Legislativa
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No documento, os vereadores pedem ainda que a homenagem seja reavaliada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara sob a justificativa de que a manutenção da homenagem pode afetar a credibilidade do Legislativo municipal.
“O prestígio público conferido pela Câmara Municipal não pode ser utilizado para validar condutas que afrontem a ética e a probidade”, argumentam.
O documento foi assinado pelos seguintes vereadores:
- Aladilce Souza (PcdoB)
- Eliete Paraguassu (PSOL)
- David Rios (MDB)
- Felipe Santana (PSD)
- Hamilton Assis (PSOL)
- Helio Ferreira (PCdoB)
- João Cláudio Bacelar
- Marta Rodrigues (PT)
- Randerson Leal (Podemos)
- Silvio Humberto (PSB)
Vale lembrar que a bancada de oposição votou contra a concessão do título a Flávio Bolsonaro e já havia criticado a homenagem anteriormente.
Os vereadores argumentam que a proposta teve motivação política e não se baseia em contribuições efetivas do senador para Salvador.