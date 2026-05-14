Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > LEVI VASCONCELOS

LEVI VASCONCELOS

Lula vai subindo nas pesquisas, e Flávio entra na ciranda do Master

Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta quinta-feira, 14

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos
Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL-RJ, à direita) e Lula (PT, à esquerda)
Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL-RJ, à direita) e Lula (PT, à esquerda) -

Na pesquisa Quest, ontem divulgada, dois detalhes. Primeiro, Lula que só vinha caindo, subiu. Segundo, Flávio Bolsonaro, o adversário principal do presidente, pela primeira vez ficou à frente na rejeição, com 42 a 41. Dentro da margem de erro, mas nunca aconteceu.

Isto se dá justo no momento em que estoura o caso de Flávio Bolsonaro pedindo a bagatela de R$ 131 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, o pivô do escândalo do Banco Master, para produzir o filme do pai.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Sem saída, já que a conversa com Daniel Vorcaro foi gravada, ele admitiu que fez o pedido, embora com a ressalva de que nada para o bolso, apenas bancar uma obra de arte que pretende celebrar a trajetória de Jair Bolsonaro, o pai.

Polarização – O fato objetivo é que Flávio é o adversário que Lula pediu a Deus, e Lula o adversário que os bolsonaristas sempre quiseram. Conforme se diz nos bastidores, os dois se retroalimentam.

Tal cenário na Bahia é plenamente favorável aos petistas: por cá, Lula ganha de Flávio, segundo a Quest, de 55% a 22%. Talvez por isso ACM Neto hesite em declarar apoio a Flávio, só teria a perder: daria um naco da sua popularidade, sem a expectativa de ter retorno.

Convém lembrar que, em 2022, Jair Bolsonaro ganhou em todas as regiões do País, mas a lapada que tomou no Nordeste, o derrotou. A história está se repetindo tal e qual.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Adolfo, uma sabatina mais que adocicada na CCJ da Assembleia
Adolfo, uma sabatina mais que adocicada na CCJ da Assembleia imagem

LEVI VASCONCELOS

Nunes Marques preside as eleições. Estarão as urnas sob suspeita?
Nunes Marques preside as eleições. Estarão as urnas sob suspeita? imagem

LEVI VASCONCELOS

Santa Inês, a cidade que adotou os dinossauros e se deu muito bem
Santa Inês, a cidade que adotou os dinossauros e se deu muito bem imagem

Hassan e Edione, a separação que sacudiu o Vale do Jiquiriçá

O Vale do Jiquiriçá, sempre afeito a abalos sísmicos, sofre um forte tremor este ano, mas a origem não é o centro da Terra e, sim, a política.

A prefeita de Jaguaquara, Edione Agostinone (PT), e o deputado Hassan Youssef (PP) sempre foram aliados políticos, ambos governistas. Quando Zé Cocá (PP), o ex-prefeito de Jequié, anunciou que seria o vice de ACM Neto, Hassan, que sempre foi ligado a ele, disse que o acompanhava. O abalo bateu em Jaguaquara: e agora Edione? Ela rompeu com Hassan, que diz ter sido por influência de Rui Costa.

– Fui visitá-la e ela me explicou a impossibilidade de continuar caminhando comigo por conta de uma pressão de Rui Costa, que disse não aceitar. Eu falei que entendia, embora não concordasse.

Mas o deputado afirma que teve lá 8.700 votos, fez muitas entregas e vai continuar só.

Charuto, o patrimônio

Autor do projeto que transforma o charuto em Patrimônio Imaterial da Bahia, o deputado Eduardo Salles (PV) diz que a ideia premia uma velha da tradição do Recôncavo baiano, especialmente Cachoeira.

– São mais de cinco mil produtores no Recôncavo, uma cultura que passa de mães para filhas. Pode ser que haja preconceito contra o hábito de fumar, mas o charuto ficou maior.

Lila celebra 30 anos de arte com exposição na Alba

Lila Brandão, artista plástica, professora de educação infantil, é formada em pedagogia e abraçou as artes plásticas por devoção. Na Alba esta semana é ela quem dá as cartas.

Estão expostas 12 obras em óleo sobre tela espatulado, pintura acrílica e aquarela, que formam a mostra ‘Memórias Afetivas’, segundo ela, obras que refletem a uma trajetória de vida.

– Eu acho, sobretudo, que devemos ultrapassar nossos limites sem medo do eco. Nesta exposição, trouxe recordações dos lugares por onde passei na adolescência, das viagens de carro com a família e do litoral de Maragogipe, que é uma beleza.

A julgar pelas obras, ela teve uma infância feliz.

REGISTROS

Minerais críticos

Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diz que tem lá 56 projetos para exploração dos chamados minerais críticos, e R$ 50 bilhões para investir no setor. A Bahia está no bolo, com projetos no Vale do Jiquiriçá e na Chapada Diamantina.

Juíza comendadora

A juíza Alessandra Barbosa D’Andrade, da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari, receberá, amanhã (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A homenagem foi proposta pelo deputado Raimundinho da JR (PSD).

Contra o feminicídio 1

A Câmara de Salvador aprovou projeto da vereadora Aladilce Souza (PCdoB) que cria o Comitê Intersetorial do Plano Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio em Salvador, que deve ser instalado no âmbito da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Contra o feminicídio 2

Diz Aladilce que a situação é grave no País, com uma média de quatro mulheres mortas todos os dias.

– Só no ano passado, 11 mulheres foram vítimas de feminicídio em Salvador.

O projeto foi aprovado por unanimidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

coluna levi vasconcelos Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas