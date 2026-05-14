Lula vai subindo nas pesquisas, e Flávio entra na ciranda do Master

Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL-RJ, à direita) e Lula (PT, à esquerda) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado | Marcelo Camargo | Agência Brasil

Na pesquisa Quest, ontem divulgada, dois detalhes. Primeiro, Lula que só vinha caindo, subiu. Segundo, Flávio Bolsonaro, o adversário principal do presidente, pela primeira vez ficou à frente na rejeição, com 42 a 41. Dentro da margem de erro, mas nunca aconteceu.

Isto se dá justo no momento em que estoura o caso de Flávio Bolsonaro pedindo a bagatela de R$ 131 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, o pivô do escândalo do Banco Master, para produzir o filme do pai.

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Sem saída, já que a conversa com Daniel Vorcaro foi gravada, ele admitiu que fez o pedido, embora com a ressalva de que nada para o bolso, apenas bancar uma obra de arte que pretende celebrar a trajetória de Jair Bolsonaro, o pai.

Polarização – O fato objetivo é que Flávio é o adversário que Lula pediu a Deus, e Lula o adversário que os bolsonaristas sempre quiseram. Conforme se diz nos bastidores, os dois se retroalimentam.

Tal cenário na Bahia é plenamente favorável aos petistas: por cá, Lula ganha de Flávio, segundo a Quest, de 55% a 22%. Talvez por isso ACM Neto hesite em declarar apoio a Flávio, só teria a perder: daria um naco da sua popularidade, sem a expectativa de ter retorno.

Convém lembrar que, em 2022, Jair Bolsonaro ganhou em todas as regiões do País, mas a lapada que tomou no Nordeste, o derrotou. A história está se repetindo tal e qual.

Hassan e Edione, a separação que sacudiu o Vale do Jiquiriçá

O Vale do Jiquiriçá, sempre afeito a abalos sísmicos, sofre um forte tremor este ano, mas a origem não é o centro da Terra e, sim, a política.

A prefeita de Jaguaquara, Edione Agostinone (PT), e o deputado Hassan Youssef (PP) sempre foram aliados políticos, ambos governistas. Quando Zé Cocá (PP), o ex-prefeito de Jequié, anunciou que seria o vice de ACM Neto, Hassan, que sempre foi ligado a ele, disse que o acompanhava. O abalo bateu em Jaguaquara: e agora Edione? Ela rompeu com Hassan, que diz ter sido por influência de Rui Costa.

– Fui visitá-la e ela me explicou a impossibilidade de continuar caminhando comigo por conta de uma pressão de Rui Costa, que disse não aceitar. Eu falei que entendia, embora não concordasse.

Mas o deputado afirma que teve lá 8.700 votos, fez muitas entregas e vai continuar só.

Charuto, o patrimônio

Autor do projeto que transforma o charuto em Patrimônio Imaterial da Bahia, o deputado Eduardo Salles (PV) diz que a ideia premia uma velha da tradição do Recôncavo baiano, especialmente Cachoeira.

– São mais de cinco mil produtores no Recôncavo, uma cultura que passa de mães para filhas. Pode ser que haja preconceito contra o hábito de fumar, mas o charuto ficou maior.

Lila celebra 30 anos de arte com exposição na Alba

Lila Brandão, artista plástica, professora de educação infantil, é formada em pedagogia e abraçou as artes plásticas por devoção. Na Alba esta semana é ela quem dá as cartas.

Estão expostas 12 obras em óleo sobre tela espatulado, pintura acrílica e aquarela, que formam a mostra ‘Memórias Afetivas’, segundo ela, obras que refletem a uma trajetória de vida.

– Eu acho, sobretudo, que devemos ultrapassar nossos limites sem medo do eco. Nesta exposição, trouxe recordações dos lugares por onde passei na adolescência, das viagens de carro com a família e do litoral de Maragogipe, que é uma beleza.

A julgar pelas obras, ela teve uma infância feliz.

REGISTROS

Minerais críticos

Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diz que tem lá 56 projetos para exploração dos chamados minerais críticos, e R$ 50 bilhões para investir no setor. A Bahia está no bolo, com projetos no Vale do Jiquiriçá e na Chapada Diamantina.

Juíza comendadora

A juíza Alessandra Barbosa D’Andrade, da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari, receberá, amanhã (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A homenagem foi proposta pelo deputado Raimundinho da JR (PSD).

Contra o feminicídio 1

A Câmara de Salvador aprovou projeto da vereadora Aladilce Souza (PCdoB) que cria o Comitê Intersetorial do Plano Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio em Salvador, que deve ser instalado no âmbito da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Contra o feminicídio 2

Diz Aladilce que a situação é grave no País, com uma média de quatro mulheres mortas todos os dias.

– Só no ano passado, 11 mulheres foram vítimas de feminicídio em Salvador.

O projeto foi aprovado por unanimidade.