Adolfo, uma sabatina mais que adocicada na CCJ da Assembleia

Adolfo: ‘Fico feliz pela receptividade e triste porque vou’ - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Se a tramitação da indicação do deputado Adolfo Menezes (PSD) para uma vaga no TCM (que ainda vai vagar) já corria em brancas nuvens, ontem a sabatina realizada na CCJ da Alba carimbou.

Lá estavam 33 deputados, inclusive muitos da oposição, quando os votantes da CCJ são apenas 8. E Adolfo se dizia feliz, mas nem tanto.

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– Fico feliz com essa receptividade dos colegas, e triste por ter que deixar o convívio desta Casa, onde passei meus últimos 30 anos.

Uma questão: se 60 dos 63 deputados assinaram o apoio à inscrição dele para disputar a vaga, quem são os três que não assinaram?

Um, Binho Galinha (Avante), está preso; outro, Leandro de Jesus (PL), bolsonarista-raiz, disse que não assinaria porque é candidato a deputado federal; e Hilton Coelho (PSOL) disse que não foi procurado.

Supremo - Hilton foi o deputado que, ano passado, acionou o STF contra a terceira eleição de Adolfo à presidência da Alba, mas ontem se dizia tranquilo.

– Ele não precisa do meu voto. E tem uma garantia, a de que desta vez não haverá STF, tudo o que está se passando (a sabatina, na sala ao lado) é legal.

Seja como for, o certo é que Adolfo Menezes virou fato único na história: é o primeiro a passar pelo crivo da Casa com tanto apoio explícito. Ele tem fama de durão, turrão, mas também carrega os créditos, entre deputados, de ser cumpridor de palavra. Como disse o deputado Marcelino Veiga (UB):

– Ele colhe o que plantou.

Deputados festejam exigência de mais cacau no chocolate

A sanção por Lula da lei 15.404, a chamada Lei do Chocolate, que impõe quantidades mínimas de cacau no chocolate, foi celebrada, ontem, por deputados baianos como uma vitória deles, que comemoraram no gabinete da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba.

Lá estavam os deputados Manuel Rocha (UB), presidente da Comissão de Agricultura, Luciano Araújo (Avante), Ricardo Rodrigues (PSD) e Eduardo Salles (PP), que bate o carimbo na vitória baiana.

– Fizemos uma reunião online, do gabinete de Jerônimo, com o ministro da Agricultura, André de Paula. Além da exigência de um mínimo de 35% de cacau no chocolate, tivemos também a redução do drawback, de dois anos para seis meses, e a estimativa de safra, que o Pará tem e a Bahia, não. Com isso se saberá se há necessidade de importar o cacau ou não.

Exposição volta em Guanambi

Após oito anos parada, Guanambi retoma, hoje, a ExpoGuanambi, no novo Expocenter, com a abertura que deve ter a presença de Jerônimo. Segundo o deputado Felipe Duarte (Avante), que é da terra, está tudo indo muito bem.

– É um momento em que o pessoal do agro mostra a cara, com exposição de animais, negócios e também o pessoal da agricultura familiar, todos em festa.

Eliana festeja a mudança dos poderes para Cachoeira

– Isso é maravilhoso. Consolida o reconhecimento da importância de Cachoeira como palco do maior dos acontecimentos na história do Brasil, a independência.

Aí estão as palavras da prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), que ontem esteve com a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), para agradecer a transferência dos três poderes da Bahia, Executivo, Legislativo e Judiciário, para a cidade, dia 25 de junho, data em que os baianos deram a arrancada para a independência, a partir de lá.

E lá vão estar Jerônimo, o governador; Edvaldo Rotandano, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia; e Ivana Bastos, presidente da Alba.

REGISTROS

Jairo Sento-Sé 1

O mundo jurídico soteropolitano chorou, ontem, a morte de Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé, procurador do Ministério do Trabalho, professor da Ufba e membro do Rotary Clube da Bahia, que o homenageou. Foi sepultado à tarde no Jardim da Saudade.

Jairo Sento-Sé 2

Jairo era filho do também advogado, deputado estadual três vezes Jayro Nunes Sento-Sé, que faleceu em 2001 aos 64 anos. Raul Quadros Filho, que foi colega dele de faculdade e amigo da vida toda, diz tratar-se de pessoa maravilhosa. “Ele vinha lutando com a doença degenerativa do Mal de Parkinson”. Deixou viúva D. Maria José e dois filhos.

Parabéns para a CAAB

A Caixa de Assistência aos Advogados da Bahia (CAAB) celebrará, amanhã (15h), na Alba, 80 anos, iniciativa do deputado Paulo Câmara (PL). Ele diz que a CAAB tem largo cabedal de serviços prestados.

Roubando mortos

Santo Antônio de Jesus, a principal cidade da banda sul do Recôncavo, está convivendo com um problema inusitado, o roubo de placas de bronze e cruzes no cemitério. É algo que nunca se viu.